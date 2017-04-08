Arabian business
ثقافة ومجتمع

جهاز يحوّل إشارات الصم إلى لغة في مطار دبي

أريبيان بزنس
السبت، 8 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
جهاز يحوّل إشارات الصم إلى لغة في مطار دبي

كشف الرائد سالم بن علي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن جهاز إلكتروني في مطار دبي لأول مرة في الشرق الأوسط، يترجم الأصوات المبهمة التي تصدر عن الصمّ، ويحولها إلى لغة عربية سليمة، ما يتيح لذوي الإعاقة السمعية التواصل مع الموظف وإنهاء معاملاتهم سريعاً.

 

 

وأشار إلى أن الإدارة حريصة على تقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة، حيث أولتها اهتماماً كبيراً، للارتقاء الدائم بخدماتها التي توفرها لهم، وتلبية لرؤية حكومة دبي، وأن جميع الخدمات متوافرة لهم سواء بالإدارة أو في مباني مطارات دبي، حيث يوجد في كل مبنى كاونتر للقادمين وآخر للمغادرين، لخدمتهم وتسهيل إجراءاتهم، وأن جميع الموظفين يعملون لتحقيق خدمات متميزة لهم، كما ذكرت صحيفة الخليج، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة.

 

 

 

وأضاف أنه توجد دورات مهارات التواصل مع ذوي الإعاقة، تقدّم لكل موظفي الإدارة، منها مبادرة «اطمئن» و«نحنا جاهزين» التي تقدّم ورشاً لهذه الفئة لحالات الطوارئ وتهدف إلى تدريب موظفي الواجهة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء، على مهارات التواصل مع ذوي الإعاقة، فضلاً عن تثقيف الموظفين بالقوانين الخاصة بحقوقهم وتخصيص كاونترات تلائم حركتهم في جميع مراكز تقديم الخدمة.

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

بوابات إلكترونية لذوي الإعاقة في مطارات الإمارات ..قريبا

بلدية دبي تطلق مع هوندا اليابانية جهازا مستقبليا لذوي الإعاقة

"طرق دبي" توفر خدمة توصيل بطاقة المواقف لأماكن ذوي الإعاقة مجاناً

دبي مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

القرية العالمية بدبي استقبلت 5.6 مليون زائر في ختام الموسم الـ21

دبي: وفاة طفلة وإصابة والدها بكسور وشقيقها بحروق بسبب لعب الكرة

شرطة دبي تقبض على عصابة سرقت مجوهرات تقدر بمليوني درهم في غضون 31 ثانية فقط﻿

الإمارات: إعلان يوم واحد عطلة رسمية للقطاع الخاص

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

حصول 1889 مؤسسة غذائية عالية الخطورة في دبي، على توصيف ممتاز

مؤتمر دبي للسلع الثمينة يبحث المواضيع التي تحدد ملامح الصناعة العالمية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »