جهاز يحوّل إشارات الصم إلى لغة في مطار دبي

كشف الرائد سالم بن علي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن جهاز إلكتروني في مطار دبي لأول مرة في الشرق الأوسط، يترجم الأصوات المبهمة التي تصدر عن الصمّ، ويحولها إلى لغة عربية سليمة، ما يتيح لذوي الإعاقة السمعية التواصل مع الموظف وإنهاء معاملاتهم سريعاً.

وأشار إلى أن الإدارة حريصة على تقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة، حيث أولتها اهتماماً كبيراً، للارتقاء الدائم بخدماتها التي توفرها لهم، وتلبية لرؤية حكومة دبي، وأن جميع الخدمات متوافرة لهم سواء بالإدارة أو في مباني مطارات دبي، حيث يوجد في كل مبنى كاونتر للقادمين وآخر للمغادرين، لخدمتهم وتسهيل إجراءاتهم، وأن جميع الموظفين يعملون لتحقيق خدمات متميزة لهم، كما ذكرت صحيفة الخليج، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة.

وأضاف أنه توجد دورات مهارات التواصل مع ذوي الإعاقة، تقدّم لكل موظفي الإدارة، منها مبادرة «اطمئن» و«نحنا جاهزين» التي تقدّم ورشاً لهذه الفئة لحالات الطوارئ وتهدف إلى تدريب موظفي الواجهة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء، على مهارات التواصل مع ذوي الإعاقة، فضلاً عن تثقيف الموظفين بالقوانين الخاصة بحقوقهم وتخصيص كاونترات تلائم حركتهم في جميع مراكز تقديم الخدمة.