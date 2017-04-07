السجن 16 عاماً و4 آلاف جلدة لسعودي وابنه ضربا قاضٍ

أصدرت محكمة سعودية حكماً في قضية اعتداء مواطن سعودي وابنه على قاضٍ بعد خروجه من صلاة العشاء أواخر العام الماضي.
وقضت المحكمة الجزائية بالطائف -بمنطقة مكة المكرمة- بسجن المواطن 15 عاماً، وسجن ابنه عاماً واحداً، و4 آلاف جلدة متفرقة تنفَّذ خلال السجن.
وقال موقع "أخبار24" السعودي إن القاضي كان قد تعرض يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للاعتداء بالضرب بعد خروجه من صلاة العشاء بأحد مساجد الطائف، وأصيب بإصابات بالغة في اليد والرأس نُقل على إثرها للمستشفى، في حين سُجلت القضية ضد مجهولين، وبعد متابعة الشرطة للقضية اتضح أن المتهم في القضية أب وابنه، فتم القبض عليهما وإحالتهما للمحاكمة حتى صدر بحقهما الحكم المذكور.
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