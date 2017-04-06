المصريون يتخطون 100 مليون نسمة

قال مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الدكتور محمد عبد الجليل، “إن شاشة تعداد السكان بصلاح سالم تشير إلى أن مصر بلغت 92 مليونا و750 ألف نسمة بالداخل و8 ملايين بالخارج، وهو ما يعني أن مصر تجاوزت الـ 100 مليون نسمة بالداخل والخارج”.
وأضاف عبد الجليل، خلال كلمته بندوة حول “دور المؤسسات الوطنية في الانتخابات المحلية” والتي عقدت، الأربعاء، بمؤسسة الأهرام، إنه مع أوائل سبتمبر/أيلول القادم، سيتم إعلان نتائج نهائية تفصيلية لتعداد 2017، الأمر الذي يشغل متخذي القرار في الانتخابات القادمة، لأنه سوف يستخدم بيانات حديثة وموثقة».
وأضاف أن التعداد سينتهي في منتصف يونيو القادم، وسيكون أول تعداد يعتمد على استخدام الأجهزة اللوحية “التابلت” وإرسال البيانات فوراً لقاعدة البيانات بالجهاز، وهو ما وفر مجهود 16 شهراً لاستخراج النتائج النهائية باستخدام الاستمارات الورقية كما كان متبعاً في السابق.
مؤكداً أن ليلة العد لجمع أسماء وبيانات الأفراد وخصائصهم بالتفصيل ستكون من 10- 11 إبريل/نيسان الجاري، والتي تعد أهم مراحل التعداد، وأن الجهاز أصدر دليلاً للوحدات الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية لتوحيد المفاهيم والتقسيمات.
ونوه بأن نسبة النوع في مصر بلغت 51 % ذكور 49% إناث، لافتاً إلى أن سن التوقع للبقاء على قيد الحياة للسيدات 73 عاماً ونصف، بينما الرجال 70 عاماً ونصف العام، مما يؤكد أن هناك توازناً بين الذكور والإناث.
والجدير بالذكر أن الدولة المصرية لها السبق في إجراء التعدادات السكانية الحديثة، حيث يعود أول تعداد للسكان إلى العام 1882.
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