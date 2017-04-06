فيسبوك يعطل حسابات الإبتزاز الجنسي بمجرد التبليغ بشكوى

أعلنت فيسبوك عن نيتها استخدام أداة مطابقة الصور- photo-matching- لكشف محاولات إعادة نشر الصور التي سبق منعها بسبب استخدامها للابتزاز الجنسي. وسيجد ضحايا الإبتزاز الجنسي الذي يحصل على شبكات التواصل الإجتماعي، سيما على فايسبوك ومسينجر وانستغرام، وسيلة فعالة ضد المبتزّين على هذه المواقع.





و طوّر فايسبوك خدمات تعتمد الذكاء الاصطناعي لمواجهة ما يعرف بـ «الإنتقام الإباحي». وكشفت رئيسة قسم «السلامة العالمية»، في الشبكة أنتيغون دافيس، عن هذه الخاصية عبر مدونة فيسبوك الرسمية وذلك من خلال الإبلاغ عن نشر صور حميمة، من دون إذن الأشخاص الظاهرين فيها، أكان على الموقع الأزرق أو على «مسنجر» أو «إنستاغرام».

تعمل الأداة بالطريقة التالية، عند مشاهدة صورة حميمية على فيسبوك وتعتقد أنها نشرت دون إذن من فيها يمكن التبليغ عنها برابط التبليغ الذي يظهر على السهم إلى جانب التدوينة وسينظر في بلاثغك مختصون بمتابعة المحتوى للتحقق من ذلك وإيقاف حساب الشخص الذي نشر الصورة.

وفور التبليغ يتم تعطيل الحساب الذي ينشر هذه الصور بعد إنذارات ترسل اليه من إدارة فايسبوك، تشرح للمستخدم سبب انتهاك منشوراته لسياسات الموقع، والدافع من منع نشرها.



وبهذه الخدمة الجديدة يفترض أن تتقلص ممارسات الإبتزاز الجنسي، وإستغلال الإناث عبر نشر صورهن على هذه المنصات، بغية فضحهن وإبتزازهن.