الإمارات: انتهاء الترشيحات لـ "صناع الأمل".. وإعلان الفائز 10 مايو

أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الإماراتية، عن انتهاء مرحلة تلقي الترشيحات لمبادرة "صناع الأمل" والتي استقبلت أكثر من 65 ألف مشاركة وتبلغ جائزة الفائز الأول فيها مليون درهم.

وتهدف مبادرة "صنّاع الأمل" -وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية- إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية والاحتفاء بأصحابها الذين يتطلعون إلى مساعدة الناس دون مقابل، ونشر الأمل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل، وتحسين نوعية الحياة في مجتمعاتهم، وصناعة الفرق في حياة الناس.

وتم الإعلان بأن مرحلة الفرز الأولى بدأت لاختيار أفضل 12 مرشحاً خلال شهر أبريل/نيسان الجاري، لتبدأ بعدها مرحلة فرز ثانية لاختيار أفضل 5 مرشحين، على أن يتم الإعلان عن الفائز يوم 10 مايو/أيار القادم في حفل كبير في دبي.

واستقبلت المبادرة 65 ألفاً و573 ترشيحاً؛ حيث حازت مبادرات العمل التطوعي على أعلى نسبة بلغت 29 بالمئة ما يعادل 19053 ترشيح من مجمل عدد الملفات المرشحة، وحلت مبادرات شؤون الشباب ثانياً بنسبة بلغت 19.6 بالمئة (12877 ترشيحاً)، وجاءت مبادرات شؤون التعليم ثالثاً بنسبة 19.1 بالمئة (12483 ترشيحا)، وحلت مبادرات قطاع الصحة رابعاً بنسبة بلغت 9.1 بالمئة (5913 ترشيحاً)، وجاءت مبادرات الإعلام التقليدي والرقمي خامساً بنسبة بلغت 7.3 بالمئة (4828 ترشيحاً)، في حين توزعت المبادرات المتبقية والتي بلغت نسبتها 15.9 بالمئة (10335 ترشيحاً) على قطاعات ومجالات متنوعة.

وعلى مستوى الخارطة الجغرافية، فقد تلقت المبادرة ترشيحات من 22 دولة عربية، وجاءت مصر أولاً بعدد المترشحين والمترشحات بنسبة 22.3 بالمئة من مجمل عدد الترشيحات، وحلت السعودية ثانياً محققة نسبة بلغت 17 بالمئة، وجاءت دولة الإمارات ثالثاً بنسبة بلغت 10.9 بالمئة، وحلت الأردن رابعاً بنسبة بلغت 9 بالمئة، فيما جاءت المغرب خامساً بنسبة بلغت 6.5 بالمئة ثم فلسطين سادساً بنسبة 4.8 بالمئة، والعراق سابعاً بنسبة 4.5 بالمئة، وسوريا ثامناً بنسبة 4.4 بالمئة، ومن ثم الجزائر تاسعاً بنسبة 4.2 بالمئة، والكويت عاشراً بنسبة بلغت 3.6 بالمئة.

فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 11.8 بالمئة على إحدى عشرة دولة هي اليمن ولبنان والسودان وعمان وتونس والبحرين وليبيا وقطر وموريتانيا والصومال وجزء القمر وجيبوتي على الترتيب.

واتسمت العديد من القصص التي تلقتها المبادرة بعمق التأثير الإيجابي للأفراد على مجتمعاتهم بما يعكس أهمية مفهوم العمل الإنساني بصيغته الفردية، كما أظهرت حالات عديدة حجم التحديات التي تواجهها مجتمعات المنطقة العربية بما يتطلب تكاتف الجهود لبث روح الإيجابية وغرس الأمل في قلوب وعقول الجيل الشاب ليسود جو من التفاؤل الذي سيدفع بالمخلصين لأوطانهم لمزيد من البذل والعطاء.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق مبادرة صنّاع الأمل في نهاية فبراير/شباط الماضي لتكون أكبر مبادرة عربية تهدف إلى إلقاء الضوء على ومضات الأمل المنتشرة في عالمنا العربي، والتي لمع من خلالها رجال ونساء من مختلف الأعمار عملوا بروح متفانية وقلوب نقية من أجل خدمة مجتمعاتهم ورفعة أوطانهم.

ومنذ إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن المبادرة شهد وسم صنّاع الأمل تفاعلاً محلياً وعربياً على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ولقيت المبادرة إشادة عربية واسعة نتيجة لما تمثله من تحفيز لمن يحملون الصفات النبيلة ويخدمون الأوطان والمجتمعات على نحو متميز.