فتاة سعودية في جدة تسقط دعوى ضد والدها أمام المحكمة العليا في بريطانيا

تنازلت فتاة سعودية غن دعوى ضد والدها أمام المحكمة العليا في بريطانيا بحسب بي بي سي. وكانت الفتاة التي تعيش في ويلز و تبلغ من العمر 21 عاما، قد زعمت أنا والدها سجنها في شقة في مدينة جدة بسبب “تقبيلها لشاب” ولجأت للمحكمة العليا في بريطانيا لمقاضاة والدها.





ونشأت أمينة الجفري في سوانزي وتحمل الجنسية البريطانية والسعودية وقالت إنها كانت ممنوعة من الإنترنت والهاتف والحمام، وتقول إن أباها ضربها، ووضع “قضبانا حديدية” على باب غرفتها، ووصفت نفسها بأنها “فتاة مسجونة وحليقة الرأس”، بحسب ما أوردتها في شهادتها في المحكمة. لكن والدها قال إنه كان يحاول حمايتها ورفض كل التهم التي ساقتها ابنته ضده.

ولفتت بي بي سي إلى أن المحكمة استمعت إلى جلسة خاصة في جدة مع محامي الفتاة أنها تود التركيز على لم شمل العائلة بعد

واستمعت المحكمة إلى أن الفتاة حصلت على تعهد بالاستمتاع بحريتها التي ترى إن الدعوى سهلت لها ذلك بحسب بي بي سي.

وكانت صحيفة مكة قد أشارت محامية الفتاة طلبت من خلال القنصلية البريطانية في جدة من والد الفتاة إحضارها لاجتماع تم التنسيق له في العشرين من يونيو الماضي إلا أنه لم يحضرها، ورد عوضا عن ذلك برسالة للقنصلية بأنه يخشى أن تستغل ابنته الاجتماع للإصرار على العودة لبريطانيا بمفردها، وأنه قلق من تأثير ذلك على مستقبلها ودراستها.



وأضافت المحامية أن الفتاة سبق وهربت من منزل والدها، وأعادتها الشرطة له، كونه ولي أمرها.







بدوره أفاد القنصل السعودي في بريطانيا محمد شوكت لـ»مكة» أنهم مطلعين على القضية ويقدمون خدماتهم القنصلية والاستشارية للمواطنين ومن ضمنهم هذه الفتاة، إلا أنه لا يستطيع إعطاء المزيد من التفاصيل حول الأمر.

