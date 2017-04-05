"الإمارات للهوية": توقف مؤقت للاستمارة الإلكترونية بسبب أعمال الصيانة

أعلنت هيئة الإمارات للهوية أن خدمات استمارتها الإلكترونيّة ستتوقف بشكل مؤقت لمدة 26 ساعة اعتباراً من التاسعة من مساء غد الخميس وحتى الـ 11 من مساء اليوم التالي الجمعة 7 ابريل الجاري وذلك لإجراء عمليات صيانة شاملة للأجهزة والمعدات والأنظمة التي تخدم الاستمارة بهدف تطوير الخدمة والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.

وذكرت الهيئة أنّ التعليق المؤقّت لنظام الاستمارة سيشمل كافّة منافذ الخدمة سواء في مكاتب الطباعة المعتمدة، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيقها الذكي على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحيّة أو مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، الأمر الذي يعني أنه لن يكون بإمكان المتعاملين خلال هذه الفترة إجراء أية معاملات تخصّ بطاقة الهوية، وفقا لصحيفة الإتحاد.

وأضافت أنها اختارت هذا التوقيت لإجراء الإصلاحات على النظام كونه يأتي في يوم عطلة نهاية الأسبوع وذلك للتقليل ما أمكن من تأثيره على مصالح المتعاملين خصوصاً وأن هذه الفترة الزمنية لا تشهد إقبالاً كثيفاً في الطلب على خدمات الاستمارة على الموقع الإلكتروني في حين تغلق معظم مكاتب الطباعة أبوابها.

وأوضحت الهيئة أنّ الخدمة ستعود للعمل بشكل طبيعي قبل منتصف ليل الجمعة، معربة عن اعتذارها المسبق للمتعاملين الذين قد يتأثرون نتيجة لهذا الإجراء الذي يهدف بالأساس إلى تحسين تجربة استخدام الاستمارة.

وتتيح الاستمارة الإلكترونيّة على الموقع الإلكتروني للهيئة /www.id.ae/ للأفراد خدمة التقدّم بطلبات التسجيل لأول مرة في بطاقة الهوية وتجديد البطاقات منتهية الصلاحية وإصدار بدل فاقد أو تالف إلى جانب التقدّم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير.

ويتم تحصيل رسوم تعبئة الاستمارة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة عبر استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية "كريديت كارد"، بعد أن يقوم المتعامل بفتح حساب إلكتروني بخطوات بسيطة يحصل بمقتضاه على اسم مستخدم ورقم سري.



ويتوفّر نظام الاستمارة الإلكترونيّة في أكثر من 400 مكتب طباعة معتمد على مستوى الدولة يتوافق عدد ساعات العمل فيها مع مواعيد الدوام لدى هيئة الإمارات للهوية، وتعمل من يوم السبت إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساء وتقدّم جميع الخدمات المرتبطة ببطاقة الهويّة.