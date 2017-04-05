30 مليون دولار تكلفة زفاف ابن رجل الأعمال رضوان ساجان ﻿

يصرف الملياردير ورجل الأعمال الهندي رضوان ساجان قرابة 30 مليون دولار (110 مليون درهم) على حفل زفاف ابنه، والذي سيقام على مدار 4 أيام في رحلة بحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وهذا الحفل هو لابن رضوان ساجان، عادل ساجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دانوب، حيث سيتم عقد القران على سنا خان، الفنانة والكاتبة وملكة الجمال سابقاً، وذلك على متن يخت في رحلة بحرية تستمر لمدة 4 أيام من السادس إلى التاسع من أبريل، وهي مستوحاة من فكرة فيلم "ديل داداكني دو" من بولييود.
تجدر الإشارة هنا إلى أن رضوان ساجان هو مؤسس مجموعة دانوب وقد تم تصنيفه في المرتبة الثامنة على قائمة أغنى الهنود في الخليج لأريبيان بزنس، حيث وصل حجم ثروته إلى 2 مليار دولار (7.34 مليون درهم).
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