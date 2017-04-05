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ثقافة ومجتمع

فيديو :مشاجرة بين شباب عرب في متجر هارودز الشهير

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 إبريل 2017

نقلت صحف بريطانية مقاطع فيديو لمشاجرة بين شباب عرب في أشهر وأفخم متاجر العاصمة لندن وهو متجر هارودز في لندن.  وبحسب الفيديو فإن الشباب تبادلوا الركلات واللكمات وسط ذهول رواد المتجر الذي كان يمتلكه رجل الأعمال المصري محمد الفايد وأصبح مملوكا لصندوق استثمار قطري.  ويظهر في نهاية المقطع تدخل عناصر الأمن في المتجر لفض المشاجرة حيث تم الإمساك بالشباب وحملهم بالقوة خارج المتجر وهم في حالة غضب شديد

شاهد لقطات أخرى هنا: https://www.youtube.com/watch?v=IWmV6eD2yRo

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