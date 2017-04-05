خديجة سليمان تنتهي من تصوير (عوار القلب)

انتهت النجمة الشابة خديجة سليمان من تصوير مشاهدها في فيلم إماراتي عربي كبير بعنوان " عوار القلب" مع المخرج جمال سالم وتخوض في الوقت نفسه بروفات لعمل مسرحي سوري سيعرض قريبا.

وفي تصريحات خاصة تحدثت خديجة عن شخصيتها في الفيلم الذي وصفته بالكوميدي مشيرة إلى أنها تلعب شخصية تحمل نفس اسمها الحقيقي " خديجة".

وقالت:" خديجة فتاة مغامرة مرحة مجنونة لديها طاقة هائلة أقرب إلى الصبيان منها إلى البنات". فشخصية خديجة تكون قادرة على القفز من الطائرة مباشرة وتخوض سباق السيارات والدراجات .

وبعيدا عن الفيلم دخلت خديجة في بروفات لعمل مسرحي سوري كوميدي من إخراج إماراتي، ذاكرةً أسماء نجوم العمل:" آندريه اسكاف، وجمال العلي، وتيسير إدريس، وقاسم ملحو، روعة ياسين، وجيني اسبر".

هذا في وقت انتهت فيه خديجة من تصوير مشاهدها في مسلسل كويتي بحريني مشترك بعنوان ممنوع الوقوف.



