بوابات إلكترونية لذوي الإعاقة في مطارات الإمارات ..قريبا

كشف الرائد محمد الزعابي مدير مشروع المنافذ الإلكترونية في وزارة الداخلية الإماراتية أن الوزارة تعتزم خلال الفترة المقبلة استحداث بوابات إلكترونية مخصصة لذوي الإعاقة من المسافرين في جميع مطارات الدولة بهدف تسهيل إجراءات عبورهم عبر المنافذ الذكية من دون الحاجة إلى التوجه إلى كاونتر الجوازات في المطارات.





وأكد الزعابي لـصحيفة «البيان» أن البوابة التي ستكون مخصصة لذوي الإعاقة تمكنهم من إنهاء إجراءات سفرهم بأنفسهم من دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين مشيراً إلى أن هذه المبادة تستهدف تحقيق رضا المسافرين في إطار جهود وزارة الداخلية لإسعاد المتعاملين وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية.

وأوضح أن هنالك خطة تشغيلية لهذه البوابات على مستوى الدولة ككل سيتم الإعلان عنها قريباً مشيراً إلى أن هذه البوابات تستهدف رفع نسبة المسافرين الذين يستخدمون البوابات الإلكترونية في المطارات لتقليل الجهد والوقت في إطار مفهوم السفر الذكي.

وقال إن جميع المسافرين الذين يدخلون عبر مطارات الدولة سيتم تسجيلهم تلقائياً في نظام البوابات الإلكترونية ويتاح لهم استخدام البوابات في المرات القادمة.

وأكد الزعابي أن النظام يعمل على تبسيط وسرعة وسهولة إنهاء إجراءات السفر عبر منافذ الدولة كإحدى الخدمات الذكية المقدمة من وزارة الداخلية وتهدف للتسهيل على المسافرين من خلال تقليص الوقت المستغرق في عملية إنهاء إجراءات السفر عبر مطارات الدولة وتعزيز دور الحكومة الذكية.

وأوضح الزعابي أن البوابات الذكية قطعت شوطاً كبيراً حتى الآن، مشيراً إلى أن عدد المسجلين في نظام البوابات الذكية تجاوز مؤخراً 5.5 ملايين شخص.





واعتبر مشروع البوابات الإلكترونية، مشروعاً حيوياً، لتسهيل إجراءات السفر، لافتاً إلى أن هناك عشرات الملايين من المسافرين يستخدمون المطارات.

ولا توجد هناك طاقة بشرية في العالم تستطيع أن تتحمل هذا الكم الهائل من المسافرين، من دون استخدام وتسخير التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما تم تنفيذه من خلال تفعيل استخدام البوابات الإلكترونية لتسهيل تنقل المسافرين إلى أرض دولة الإمارات.

وأضاف الزعابي يستطيع جميع المسافرين بكافة فئاتهم من مواطن، مواطن مجلس التعاون مقيم، حامل تأشيرة، زائر، استخدام منظومة السفر الذكي عبر مطارات الدولة، حيث تتيح المنظومة للمسافرين السفر بكل سهولة ويسر وباستخدام جواز السفر عبر بوابات ذكية تعمل بتقنية بصمة العين والوجه للتعرف على المسافر وإنهاء إجراءات السفر بكل سهولة ويسر في ثوان معدودة.

وأوضح أنه يتم تسجيل المسافرين في الخدمة بشكل تلقائي عند قدومهم للدولة من خلال عملية الدخول عبر الكاونتر أو عند المغادرة من الدولة أثناء عملية الحصول على بطاقة الصعود للطائرة، حيث تستغرق عملية التسجيل 10 ثوان فقط وتكون لمرة واحدة فقط مدى الحياة.

ويتيح نظام «السفر الذكي» للمسافرين تجربة «سفر ذاتية» تمكنهم من إنهاء مراحل إجراءاتهم على وجه السرعة من لحظة الوصول وحتى مرحلة الصعود إلى الطائرة.