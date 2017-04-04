شرطة الشارقة تحرر 894 مخالفة عبور خاطئ للمشاة في أسبوع

حررت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 894 مخالفة عبور من أماكن غير مخصصة للمشاة، في مختلف شوارع ومناطق مدينة الشارقة، خلال أسبوع.

وأكد الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية المرورية بشرطة الشارقة، أن هذه المخالفات جاءت بعد إطلاق شرطة الشارقة متمثلة في فرع التوعوية والإعلام المروري، حملة موسعة خاصة بتوعية أفراد الجمهور بعبور المشاة من الأماكن المخصصة لها لتقليل نسبة الحوادث والحفاظ على أمن الطرق.

وأشار الرائد خاطر، وفق لموقع صحيفة الشارقة 24، إلى أن شرطة الشارقة قامت أيضاً بتنفيذ حملات توعوية متنوعة لجميع شرائح المجتمع وبمختلف اللغات، وتضمنت هذه الحملات محاضرات نظرية إلى جانب أفلام توعوية، وذلك لرفع وعيهم بمخاطر العبور من غير الأماكن المخصصة للمشاة، بالإضافة إلى توزيع النشرات التوعوية على العمال في أماكن تجمعهم بالإضافة إلى القادمين عبر مطار الشارقة.

وشدد الرائد عبد الرحمن خاطر على ضرورة تقيد المشاة بالعبور من الأماكن المخصصة للعبور، لكي لا يعرضوا للخطر وللغرامة التي حددتها المادة 147 من قانون السير والمرور، والتي تنص على دفع غرامة قدرها 200 درهم، ودعا قائدي المركبات إلى ضرورة تخفيف السرعات بالقرب من خطوط عبور المشاة والأماكن التي تشهد حركة عبور مشاة كثيفة على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة.

وقال الرائد خاطر: إن هناك قواعد أساسية لاستخدام الطريق يجب أن يلتزم بها كل من سائق المركبة والمشاة، وإن عدم اتباع الأنظمة والتعليمات يؤدي إلى ارتكاب حوادث يروح ضحيتها أبرياء من المشاة وسائقي المركبات والركاب، وأكد على مسؤوليات المشاة التي يجب اتباعها، ومنها توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام الطريق، سواء أثناء السير أو العبور من جانب إلى الجانب الآخر من الطريق، وعدم العبور إلا بعد التأكد تماماً من خلو الطريق من المركبات، وعبور الشارع دائماً من الأماكن المخصصة لعبور المشاة بسرعة معقولة وبخط مستقيم مع مراقبة حركة المرور وتجنب الانشغال أثناء العبور، وعدم تخطي الشوارع إلا بعد التأكد من سلامة العبور، ومراقبة إشارات المرور، وعدم العبور إلا عندما تكون الإشارة الخاصة بالمشاة خضراء ويكون الطريق متاحاً للعبور الآمن، ولا يجوز للمشاة العبور بصورة فجائية عند اقتراب مركبة من مسافة قريبة، بحيث لا يمكن لسائقها إيقافها لمنع الاصطدام.