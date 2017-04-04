Arabian business
ثقافة ومجتمع

مصرف الإمارات الإسلامي يوفر خدمة تقسيط المخالفات المرورية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مصرف الإمارات الإسلامي يوفر خدمة تقسيط المخالفات المرورية

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمالية مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات الإسلامي بهدف توفير خدمة تقسيط المخالفات المرورية من خلال البطاقات الإئتمانية الصادرة من قبله بنسبة فائدة 0% ولفترة تترواح بين 3 و6 و9 و12 شهرا.

 

وقع المذكرة ضمن معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية الذي إختتم فعالياته اليوم نيابة عن مدير الإدارة العامة للمالية العميد نعيم الخطيب مدير إدارة الإيرادات وعن مصرف الإمارات الإسلامي حسان منير رئيس قسم البطاقات الإئتمانية.

 

 

وأكد الخطيب، وفق للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن توقيع المذكرة جاء بناء على توجيهات من سعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وبإشراف من العميد سيف محمد بن عابد مدير الإدارة العامة للمالية، مشيرا إلى أن المذكرة توفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية وتقسيطها على مدد تترواح بين 3 إلى 12 شهرا على أن تكون القيمة الدنيا للمخالفة 500 درهم.

 

 

وأشار إلى أن الخدمة تعتبر إبتكارية من قبل شرطة دبي في إطار خطتها الإستراتيجية للتيسير على المتعاملين وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وفي سبيل تحقيق هدفها الإستراتيجي إسعاد المجتمع عبر توفير الخدمات الشرطية من خلال عدة قنوات ومنافذ.

 

 

وشكر سعادة جمال بن غليطة المدير التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي لحرصه على التعاون المستمر مع شرطة دبي بما يوفر خدمات تساهم في التيسير على المتعاملين.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

دفع المخالفات المرورية لدبي عبر البطاقات الائتمانية وبالتقسيط

شرطة الشارقة تبدأ تقسيط المخالفات المرورية أول فبراير القادم

شرطة دبي تبدأ تقسيط المخالفات عبر بطاقة ائتمان "أبوظبي التجاري"

حملة "ضبط المخالفات" بالشارقة تضبط 281 مركبة مزودة بزوائد سرعة

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

"الإمارات للهوية": توقف مؤقت للاستمارة الإلكترونية بسبب أعمال الصيانة

فتاة سعودية في جدة تسقط دعوى ضد والدها أمام المحكمة العليا في بريطانيا

30 مليون دولار تكلفة زفاف ابن رجل الأعمال رضوان ساجان ﻿

صحف بريطانية تتناول فيديو مشاجرة بين شباب عرب في متجر هارودز الشهير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إاينوك" تعرض أكثر من 70 فرصة عمل

"الشعفار" تفوز بـ 6 جوائز في الإمارات من "مييد" لجودة المشاريع 2017﻿

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »