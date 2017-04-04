مصرف الإمارات الإسلامي يوفر خدمة تقسيط المخالفات المرورية

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمالية مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات الإسلامي بهدف توفير خدمة تقسيط المخالفات المرورية من خلال البطاقات الإئتمانية الصادرة من قبله بنسبة فائدة 0% ولفترة تترواح بين 3 و6 و9 و12 شهرا.

وقع المذكرة ضمن معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية الذي إختتم فعالياته اليوم نيابة عن مدير الإدارة العامة للمالية العميد نعيم الخطيب مدير إدارة الإيرادات وعن مصرف الإمارات الإسلامي حسان منير رئيس قسم البطاقات الإئتمانية.

وأكد الخطيب، وفق للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن توقيع المذكرة جاء بناء على توجيهات من سعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وبإشراف من العميد سيف محمد بن عابد مدير الإدارة العامة للمالية، مشيرا إلى أن المذكرة توفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية وتقسيطها على مدد تترواح بين 3 إلى 12 شهرا على أن تكون القيمة الدنيا للمخالفة 500 درهم.

وأشار إلى أن الخدمة تعتبر إبتكارية من قبل شرطة دبي في إطار خطتها الإستراتيجية للتيسير على المتعاملين وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وفي سبيل تحقيق هدفها الإستراتيجي إسعاد المجتمع عبر توفير الخدمات الشرطية من خلال عدة قنوات ومنافذ.

وشكر سعادة جمال بن غليطة المدير التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي لحرصه على التعاون المستمر مع شرطة دبي بما يوفر خدمات تساهم في التيسير على المتعاملين.