شرطة دبي تنفي نبأ ضبط هاكرز أفارقة اخترقوا حسابات كبار مسؤولي البيت الأبيض"

نفت شرطة دبي مانشرته احدى الصحف المحلية بعنوان "شرطة دبي تضبط هاكرز أفارقة اخترقوا حسابات كبار مسؤولي البيت الأبيض"، وكانت وكالة ا ب ومواقع إخبارية عديدة قد نقلت النبأ .
وأوضح حساب شرطة دبي على تويتر أن الخبر غير صحيح. ونسب الخبر لـ الرائد الدكتور سعود الخالدي رئيس قسم المعلومات والتطوير بإدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ، حول القبض على عصابة أفريقية منظمة قامت باختراق البريد الإلكتروني لعدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأميركية، وكانت تنوي بيع واستغلال المعلومات الغاية في السرية التي حصلوا عليها إلى جهات معينة.
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