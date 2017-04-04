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ثقافة ومجتمع

الإمارات:حبس «شاعر الأحاسيس» ومنعه من دخول مواقع التواصل سنتين

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 إبريل 2017
الإمارات:حبس «شاعر الأحاسيس» ومنعه من دخول مواقع التواصل سنتين

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أمس الاثنين بمنع المتهم الملقب «شاعر الأحاسيس» من الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمدة سنتين.

كما أيدت حبسه 3 أشهر وإلزامه بغرامة مالية قيمتها 250 ألف درهم، ومصادرة المضبوطات. 

 

 

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، حكمت في وقت سابق على المتهم بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 250 ألف درهم، مع مصادرة المضبوطات، لإدانته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإخلال بالآداب العامة، بعدما أطلق المذكور قصيدة شعرية تنافي الآداب العامة، مستخدماً وسائل التواصل الاجتماعي، ما يمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب، وإساءة استخدام التقنيات الحديثة خاصة مواقع التواصل.

ونقلت صحيفة البيان تحذير المستشار محمد راشد الضنحاني، رئيس نيابة بني ياس من مغبة إساءة استخدام وسائل التواصل في الإخلال بالآداب العامة، داعياً كافة فئات المجتمع إلى الالتزام بالقوانين والحقوق التي كفلها القانون، والحرص على نشر الثقافة القانونية لمحاربة الظواهر السلبية الناجمة عن الممارسات الخاطئة في التعامل مع هذه الوسائل.

  يشار إلى أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة، يعدّ ظرفاً مشدداً للعقوبة وفق القانون. 

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