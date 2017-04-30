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ثقافة ومجتمع

أول مسجد مصمم من أحجار العنبر في العالم يعرض في برج العرب

أريبيان بزنس
الأحد، 30 إبريل 2017
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أول مسجد مصمم من أحجار العنبر في العالم يعرض في برج العرب

استضاف فندق "برج العرب" بدبي معرضا ضم تصميما لأول مسجد متنقل مصمم من أحجار العنبر في العالم ومجموعة من اللوحات الفنية النادرة المصممة من أحجار العنبر.

يأتي افتتاح هذا المعرض - الذي حضره عدد من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المعنية - في اطار رؤية دولة الإمارات الساعية لترسيخ مكانتها العالمية على كافة الصعد.

 

وقال المتحدث بإسم شركة "آمبر بالم جروب" - المختصة في تصميم ديكورات مرصعة بالعنبر الطبيعي والأحجار الكريمة - وفق وكالة أنباء الإمارات، أن هذه الفعالية جاءت متفردة عن سواها حيث يتميز العنبر بهالة من الغموض والسرية على مدى قرون مضت ولم يتوقف سحره عن أسر قلوب البشر حول العالم بدءا من عصر الفراعنة إلى الفلاسفة إلى علماء الآثار، معبرا عن سعادته بالنجاح في تجسيد روح هذه القطع الثمينة في دولة الإمارات.

 

وأضاف " نحن عازمون على تحويل هذا المشروع الطموح إلى حقيقة على أرض الواقع إذ تتجسد أمنيتنا في تحقيق غايتين معا وذلك بالحفاظ على ألق حجر العنبر المذهل والسحر الذي تتميز به الإمارات".

 

وتعود جذور الاهتمام بحجر العنبر إلى ما قبل عام 4500 قبل الميلاد حيث بزغت هذه الجذور في عدد من البلدان منها لبنان والأردن وسوريا والهند وإثيوبيا .. بينما يأتينا العنبر الحديث اليوم من سواحل البحر الأدرياتيكي وبحر البلطيق والبحر المتوسط والبحر الأسود.

 

أما من الناحية اللغوية فقط اشتقت كلمة " أنبر" الإنجليزية من كلمة "عنبر" العربية .. كما استخدم المسلمون في جميع أنحاء العالم سُبحات "الذهب الأسود" المصنوعة من هذه الأحجار الكريمة.

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