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ثقافة ومجتمع

إطلاق "خط دبي" إلى العالم واعتماده بالمراسلات الحكومية بالإمارة

أريبيان بزنس
الأحد، 30 إبريل 2017
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إطلاق "خط دبي" إلى العالم واعتماده بالمراسلات الحكومية بالإمارة

تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي باعتماد "خط دبي" الذي تم انجازه مؤخرا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية ليكون أحد أنماط الكتابة الإلكترونية الذي يجمع بين أصالة الماضي وتطلعات المستقبل وكوسيلة تواصل جديدة لعالم أكثر تسامحا وجرأة باعتباره أول خط في العالم يتم تطويره من قبل مدينة ويحمل اسمها.

ووجه سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالبدء في تطبيق هذا الخط في تعاملات الدائرة وذلك تماشيا مع توجهات حكومة دبي ودعما للجهود المبذولة لتعزيز دور الإمارة وتأكيد تميزها في العالم الرقمي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

يشار إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وجه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في يناير الماضي بالعمل على تصميم حزمة من الخطوط الإلكترونية تحمل اسم دبي لتضمن خطوطا مميزة للإمارة باللغتين العربية والإنجليزية بما يتوافق مع أحدث معايير العالمية الخاصة بالخطوط المستخدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد مدير عام بلدية دبي أنه اصدر تعليماته للوحدات التنظيمية المعنية في البلدية للعمل بموجب هذه التعليمات اعتبارا من اليوم.

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