"أيوش" تطلق دورات تدريبية للصحة والسلامة باللغة العربية

أعلنت أيوش، مؤسسة الصحة والسلامة المهنية "IOSH" في مؤتمرها السنوي في منطقة الشرق الأوسط والمنعقد في قطر، عن إطلاق دورتين تدريبيتين باللغة العربية في مجال الصحة والسلامة لتلبية متطلبات الشرق الأوسط على مثل هذه الدورات، وجاء ذلك استجابة لمطالب شبكة مزودي هذه الدورات التدريبية في المنطقة حول توفير"برنامج الإدارة بأمان والعمل بأمان" "Managing SafelyandWorking Safely" باللغة الغير إنكليزية.

أُعلن هذا الإطلاق في مؤتمر مؤسسة الصحة والسلامة المهنية "أيوش" في الدوحة، حيث صرح ريتشارد أورتون، المدير التنفيذي لقسم التدريب والمهارات في مؤسسة الصحة والسلامة المهنية "أيوش" أن هذه الإصدارات متوفرة باللغة العربية الآن، ويمكن تطبيقها في أي قطاع صناعي.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد جاء ذلك بعد دراسة أجرتها أيوش على 250 من قادة الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وافق تسعة من عشرة منهم على أن الاستثمار في مجال الصحة والسلامة هو أمر ضروري لضمان السمعة الجيدة لأعمالهم وتعود عليهم بالمرونة والإنتاجية.

ووافق 85% من صانعو القرار على أن صحة وسلامة العمال لديهم على رأس الأولويات في مستوى مجلس الإدارة، كما اتفق 88% أن جميع العاملين لديهم مسؤولية تجاه الصحة والسلامة.

قال أورتون: " لدينا شبكة من مزودي الدورات التدريبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأفادونا بأن هناك طلباً على برنامج "الإدارة بأمان والعمل بأمان" "Managing SafelyandWorking Safely" في كلى اللغتين ( العربية والإنكليزية). لذا فإننا نعلم أنه قد آن الأوان لدعم تلك الشركات التي توظّف متحدثين باللغة العربية".

كما أضاف "نعلم أن هناك رغبة حقيقية بين قادة المنطقة للاستثمار في الصحة والسلامة ليس فقط لأنه هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، وإنما لأنه استثمار جيد أيضاً. يمكن لدورات مثل "الإدارة بأمان والعمل بأمان" "Managing SafelyandWorking Safely" أن تساعد على ترسيخ ثقافة الشركات التي يتحمل فيها جميع العمال المسؤولية عن صحتهم وسلامتهم الشخصية وصحة وسلامة زملائهم في العمل".

لدى منطقة الشرق الأوسط أكثر مزودي الدورات التدريبية المعتمدين من مؤسسة الصحة والسلامة المهنية أيوش خارج المملكة المتحدة، وجائت هذه الاصدارات باللغة العربية بعد تقديم أيوش إصدارات منقحة لبرنامجManaging Safely and Working Safely، جنباً إلى جنب دورةLeading Safelyالعام الماضي. تعد هذه الإصدارت المعدّلة أكثر قابلية للتكيف مع الجمهور خارج نطاق المملكة المتحدة أكثر من ذي قبل، مما يسهل إجراء هذه الدورات باللغة العربية دون الحاجة إلى تغييرات في المحتوى.

قدمت أيوش برنامج Managing Safely and Working Safely إلى الأسواق منذ أكثر من 20 عاماً، وطورت خلال هذه الفترة سمعةً قوية في المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط أيضاً. حيث شارك أكثر من 180.000 مندوب في 15.000 دورة تدريبية معتمدة من مؤسسة أيوش في العام الماضي في 74 دولة.