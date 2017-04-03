ضبط طالب سعودي ادعى النبوة في ولاية أنديانا الأمريكية

كشفت سلطات الأمن الداخلي لولاية إنديانا الأميركية، أنها تحقق حالياً مع طالب سعودي يدرس في جامعة "بول ستات"، بتهمة الإعتداء على عددٍ من الأشخاص بينهم ضباط بالشرطة، وتهديدهم بالقتل في متجر "جود ويل" في مدينة مونسي الأسبوع الماضي.
وذكر موقع صحيفة "عين اليوم" السعودي عن " فوكس 59، أنّ الطالب (خ. س. ب.) البالغ من العمر 24 عامًا، مواطن سعودي يواجه اتهامات الاعتداء وإحداث إصابة على الأشخاص، والاعتداء على رجال الشرطة، والسلوك غير المنضبط؛ والخنق، وإصابة شرطي، والتخويف.
وقد وقع الحادث يوم الـ25 من مارس الماضي، عندما دخل الطالب إلى المتجر، وبدأ بقوة في التعريف بالإسلام، في حين ادعى أنّه النبي محمد، ويحاول وضع يديه عليهم، ثم ضرب إحدى الموظفات، وأخبرها أنّه سيقتلها إذا لم تعتنق الإسلام، قبل أن يهاجم الضباط الذين وصلوا إلى المتجر، ويكسر يد أحد الضباط، ويركل آخر.
وتم نقل الطالب إلى مستشفى بال ميموريال حيث هاجم الموظفين في وقت لاحق ولكم ضابطًا في وجهه عدة مرات، ولا يزال الطالب في المستشفى لحين نقله إلى سجن مقاطعة ديلاوير.
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