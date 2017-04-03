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ثقافة ومجتمع

تعبئة الوقود وأعمال زراعية عقوبة لـ 4 إماراتيين مدانين بقضايا مرورية في أبوظبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 إبريل 2017
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تعبئة الوقود وأعمال زراعية عقوبة لـ 4 إماراتيين مدانين بقضايا مرورية في أبوظبي
البيان- أحكام بأداء الخدمة المجتمعية

أمرت النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي بإلزام 4 مواطنين مدانين في قضايا مرورية مختلفة تتضمن تهم القيادة بطيش وتهور وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر بتأدية الخدمة المجتمعية لمدد تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر حيث تم إلزام اثنين منهم بأداء الأعمال الزراعية واثنين آخرين بتعبئة الوقود للسيارات.

 

 

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن محكمة بني ياس الجزائية كانت قد أدانت المتهمين الأربعة في قضايا مرورية منفصلة وأصدرت بحقهم أحكاما بأداء الخدمة المجتمعية وبناء عليه أمرت النيابة العامة بإلزام اثنين منهم بأداء خدمة تعبئة وقود السيارات لمدة ثلاثة أشهر لكل منهما بينما أمرت بإلزام اثنين بتأدية الأعمال الزراعية لمدة شهرين للأول وثلاثة أشهر للثاني.

 

 

وطالبت النيابة الجهات التي يتم تنفيذ التدابير المجتمعية فيها بتقديم تقارير شهرية حول أداء المحكوم عليهم وسلوكهم ومدى انضباطهم والتزامهم بأداء الخدمة المجتمعية الملزمين بها.

 

 

مشيرة إلى أنها تملك الصلاحية في حال أوردت هذه التقارير عدم التزام المحكومين بتنفيذ الخدمة وفق المعايير الموضوعة من التزام سلوكي وانضباط عملي بأن تتقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها.

 

 

وعبرت النيابة العامة عن أملها في أن يستفيد المحكومون من الفرصة التي يقدمها القضاء لتقويم سلوكهم وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيدا عن السجون مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني، مشيرة إلى أن مجالات تنفيذ الخدمة المجتمعية تتضمن الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية التي تستهدف النفع العام.

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