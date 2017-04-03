Arabian business
ثقافة ومجتمع

الإمارات تنال فضية معرض جنيف الدولي الـ 45 للاختراعات

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الإمارات تنال فضية معرض جنيف الدولي الـ 45 للاختراعات

حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة الميدالية "الفضية" في معرض الاختراعات الدولي الـ 45 و المقام في جنيف في الفترة الممتدة مابين 29 مارس الى 2 ابريل الجاري.

 

متمثلةً بوفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي- الإدارة العامة لشؤون الأمن و المنافذ - إدارة الأدلة الجنائية برئاسة العميد عبدالرحمن محمد الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية و الرائد خبير وفاء علي الطياري و النقيب مساعد خبير علي محمد المصعبي .

 

 

وجاءت المشاركة، حسب وكالة أنباء الإمارات،  بعنوان "تصميم وتصنيع مواد فحص جديدة خاصة بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي" والمسجلة كبراءة اختراع في كلٍ من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية و بالولايات المتحدة الأمريكية والحاصل أيضاً على حق الأولوية بدول أوروبية ايضاً.

 

 

يذكر أن عدد الأفكار بالمعرض يفوق الألف فكرة من حوالي 40 دولة وقد نالت فكرة اختراع الرائد خبير وفاء الطياري استحسان الزوار و الخبراء وعدد من الجامعات والجمعيات العلمية المشاركة بالمعرض.

 

 

وحصل الاختراع أيضاً على جائزتين خاصتين إحداهما من ممثل الجامعة التكنولوجية العلمية بدولة بيرو والأخرى من ممثل الجمعية المصرية المشاركة بالمعرض.

 

 

وأفاد العميد عبد الرحمن الحمادي بأن هذه المشاركة تأتي ضمن تشجيع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لمنتسبيها على الابتكار و تحسين العمل الشرطي كما أشارت الرائد خبير وفاء الطياري بأن فكرة الاختراع تتلخص بضم كافة المواقع المميزة للتراكيب الوراثية من مختلف أنواعها الجسدية وكروموسوم اكس وكروموسوم واي في فحص واحد .

 

 

وتقدمت بفائق الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على دعمها المادي والمعنوي الدائمين خلال مسيرتها في مجالي الابتكار و الإبداع.

المزيد من أخبار سوازيلاند

المزيد عن هذا الخبر

الإماراتي أحمد مجان يفوز بذهبية الاختراع في هونغ كونغ

إماراتي يبتكر جهازاً يكشف الجوازات المزورة في 5 ثوان

اختراع شاب إماراتي لبصمة وراثية للرجال فقط في إنجاز عالمي فريد

المنظمة العالمية للملكية الفكرية تنشر اختراعا عالميا لمواطنة اماراتية

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

"مرور دبي" يرصد الضجيج والتلوث برادارات قريبا

شرطة الشارقة تحرر 894 مخالفة عبور خاطئ للمشاة في أسبوع

مصرف الإمارات الإسلامي يوفر خدمة تقسيط المخالفات المرورية

إغلاق ملهى ليلي في تونس بسبب مزج صوت الأذان﻿ مع موسيقى راقصة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

جبل عمر توقع اتفاقية لتطوير وتشغيل مواقف السيارات في مشروعها بمكة

إم بي سي MBC تحذف تغريدات تسببت بتهديدات أمير سعودي وتستدرك ببيان

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »