الإمارات تنال فضية معرض جنيف الدولي الـ 45 للاختراعات

حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة الميدالية "الفضية" في معرض الاختراعات الدولي الـ 45 و المقام في جنيف في الفترة الممتدة مابين 29 مارس الى 2 ابريل الجاري.

متمثلةً بوفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي- الإدارة العامة لشؤون الأمن و المنافذ - إدارة الأدلة الجنائية برئاسة العميد عبدالرحمن محمد الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية و الرائد خبير وفاء علي الطياري و النقيب مساعد خبير علي محمد المصعبي .

وجاءت المشاركة، حسب وكالة أنباء الإمارات، بعنوان "تصميم وتصنيع مواد فحص جديدة خاصة بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي" والمسجلة كبراءة اختراع في كلٍ من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية و بالولايات المتحدة الأمريكية والحاصل أيضاً على حق الأولوية بدول أوروبية ايضاً.

يذكر أن عدد الأفكار بالمعرض يفوق الألف فكرة من حوالي 40 دولة وقد نالت فكرة اختراع الرائد خبير وفاء الطياري استحسان الزوار و الخبراء وعدد من الجامعات والجمعيات العلمية المشاركة بالمعرض.

وحصل الاختراع أيضاً على جائزتين خاصتين إحداهما من ممثل الجامعة التكنولوجية العلمية بدولة بيرو والأخرى من ممثل الجمعية المصرية المشاركة بالمعرض.

وأفاد العميد عبد الرحمن الحمادي بأن هذه المشاركة تأتي ضمن تشجيع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لمنتسبيها على الابتكار و تحسين العمل الشرطي كما أشارت الرائد خبير وفاء الطياري بأن فكرة الاختراع تتلخص بضم كافة المواقع المميزة للتراكيب الوراثية من مختلف أنواعها الجسدية وكروموسوم اكس وكروموسوم واي في فحص واحد .

وتقدمت بفائق الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على دعمها المادي والمعنوي الدائمين خلال مسيرتها في مجالي الابتكار و الإبداع.