ما الذي تحذر منه القنصلية العامة الهندية في دبي؟

Parag Deulgaonkar أريبيان بزنس: نشرت القنصلية العامة الهندية في دبي إرشادات عامة لمواطنيها في الإمارات (قرابة 2.6 مليون) ووزعتها على موقعها على الإنترنت وتظهر 11 مسألة لا يجب أن يقوم بها الوافد الهندي أبدا وتتضمن التقاط الصور لأي شخص خاصة السيدات والعائلات وأبنية الحكومة، وعدم تبادل إرسال و نشر صور الحوادث والأضرار المختلفة على الشبكات الاجتماعية وعدم إصدار شيكات دون رصيد.

وفيما يلي 11 مسألة لا يجب ارتكابها بل تجنبها تماما.

1- إصدار شيك دون وجود مبلغ كاف يغطيه في حسابك في البنك.

2- إساءة التصرف مع الإناث سواء كان خلال محادثة أو إطالة النظر أو الصراخ أو اللمس أو الملاحقة أو أي تعليق أو سلوكيات قد تعتبر مهينة أو بمثابة تحرش.

3- لا تلتقط صورا لأي شخص خاصة النساء أو العائلات أو مباني الحكومة.

4- لا تجلب اي دواء دون التحقق من عدم وجوده في قائمة الأدوية المحظورة ولا تستورده مالم تحصل على تأكيد أو موافقة من وزراة الصحة على إدخاله .

5- لا تقم بقيادة السيارة دون حصولك على رخصة قيادة من الإمارات، أو التورط بقيادة سيارة تحت تأثير الكحول.

6- تجنب التسول بأي شكل فهو محظور بشدة.

7- لا ترتكب أي إساءة للأديان أو لأشخاص أو الأسرة الحاكمة.

8- لا تنشر صور حوادث أو حرائق أبنية أو أضرار عواصف وعلى المقيمين تجنب ارتكاب أي اساءة على الشبكات الاجتماعية

9- لا تدخن في الأبنية العامة فالتدخين ممنوع .

10 لا ترتكب أي ممارسة غير قانونية مثل التخلف عن السداد لمستحقات مالية لأي جهة أو شخص أو إصدار شيكات الامر الذي يعتبر ارتكابا خطيرا وقد يؤدي للسجن.

11- أي علاقة جنسية خارج الزواج هي غير قانونية ويعاقب عليها القانون، والزنا والمساكنة والممارسات الأخرى مثل ارتداء ملابس الجنس الآخر هي أمور غير قانونية في الإمارات ويمكن أن تعاقب بغرامة ومحاكمة وسجن وترحيل.

(نظرا لكونها نصائح عامة مفيدة قد تنسحب على كل المقيمين من مختلف الجنسيات، جرى نشرها هنا في موقع أريبيان بزنس العربي- المحرر)