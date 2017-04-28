"كلمات لتمكين الأطفال" تقدم 250 كتابا لجمعية الإمارات للمعاقين بصريا

قدمت مؤسسة " كلمات لتمكين الأطفال " 250 كتابا مخصصا للأطفال المكفوفين وضعاف البصر لجمعية الإمارات للمعاقين بصريا و ذلك لدعم القراءة لدى هذه الفئة بدولة الإمارات.

وسلمت آمنة المازمي مدير مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال الكتب إلى أحمد سعيد علاي رئيس اللجنة الاجتماعية بالجمعية وذلك بجناح مجموعة كلمات المشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وفق وكالة أنباء الإمارات.

تضمنت الكتب المقدمة من المؤسسة مجموعة معدة بلغة برايل الخاصة بالمكفوفين وكتبا مصورة بحجم كبير للأطفال الذين يعانون من إعاقات بصرية وضعف البصر لتوزع عليهم من خلال الجمعية.

وأوضحت آمنة المازمي أن الأطفال المكفوفين وضعاف البصر يعانون من تحديات كثيرة يتعلق جزء منها بجانب تعزيز تفاعلهم مع البيئة المحيطة بهم والجزء الآخر بطرق حصولهم على المعرفة فهم يعيشون ظروفا استثنائية جراء فقدانهم لنعمة البصر ويأتي التبرع بهذه الكتب بهدف تقديم الدعم لهذه الفئة والتأكيد على أن قضاياهم هي محور اهتمامنا و سنعمل دوما على توفير كل ما من شأنه أن يساعدهم على ممارسة حياتهم الطبيعية كأطفال لهم حق في القراءة والحصول على المعرفة ورسم معالم مستقبلهم.

من جانبه أشاد عادل الزمر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصريا بمبادرة مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال من خلال طباعة وتوفير قصص الأطفال بطريقة برايل وبالخط المكبر كأول مؤسسة بالدولة تقوم بمثل هذه المبادرة التي تدعم الأطفال المعاقين بصريا من خلال توفير مثل هذه المطبوعات.

وتقدم الزمر بالشكر والتقدير لمؤسسة كلمات لتمكين الأطفال على إهدائها مكتبة الجمعية عددا من المطبوعات بطريقة برايل والخط المكبر.