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ثقافة ومجتمع

عارضة الأزياء حليمة عدن تزور أبوظبي مع إطلاق الاتحاد للطيران برنامج سفر خاص لقطاع الموضة

أريبيان بزنس
الخميس، 27 إبريل 2017
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عارضة الأزياء حليمة عدن تزور أبوظبي مع إطلاق الاتحاد للطيران برنامج سفر خاص لقطاع الموضة
عارضة الأزياء الصومالية الأميركية، حليمة عدن.

أقامت الاتحاد للطيران حفل استقبال خاص ليلة أمس في روزود أبوظبي الحصري بمناسبة إطلاق برنامجها "من المدرج إلى منصة العرض" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد صمم برنامج مكافآت الشركة الفريد خصيصًا لدعم متطلبات السفر الدولي لمجتمع الموضة.
واحتفى الحفل بعارضة الأزياء الصومالية الأميركية، حليمة عدن، التي قدمت من الولايات المتحدة بصفتها ضيفة خاصة على تلك الأمسية.
وضم الحفل شخصيات من عالم الموضة وإعلاميين ومؤثرين في المجتمع الإقليمي. وحظي كافة الضيوف بعضوية تأسيسية من الفئة الذهبية ضمن برنامج "من المدرج إلى منصة العرض" وعلاجات خاصة في سبا روزود، سنس.  
وتأتي الفعالية التي أقيمت هذه المرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب الإطلاق الناجح لبرنامج "من المدرج إلى منصة العرض"، خلال مأدبة عشاء حصرية في أسبوع نيويورك للموضة: العروض في 8 فبراير. وجاءت استضافة الاتحاد للطيران لحفل عشاء مشاهير الموضة بالمشاركة مع لورين سانتو دومينغو، الشريكة المؤسسة لمتجر الأزياء الراقية عبر الإنترنت "مودا أوبيراندي" (Moda Operandi).


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