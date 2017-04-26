"سقيا الإمارات" توفر مياه شرب نقية لأكثر من 8 ملايين شخص بالعالم

أعلنت مؤسسة "سقيا الإمارات" عن تجاوز عدد المستفيدين من مشروعاتها لتوفير مياه شرب نقية للمحتاجين، أكثر من 8 ملايين شخص في 19 دولة حول العالم.

وتعمل "سقيا الإمارات" تحت مظلة "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بصورة رئيسة في البحوث والتطوير لإيجاد حلول لمشكلة شح المياه حول العالم، وتعزيز الاستثمار في الحلول المستدامة والمبتكرة باستخدام الطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية من خلال شراكات فعّالة ومستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تشرف المؤسسة، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه" بقيمة مليون دولار أمريكي، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي بهدف إيجاد حلول دائمة لمشكلة شح المياه حول العالم، باستخدام الطاقة الشمسية لتنقية وتحلية المياه.

وتضم الجائزة ثلاث فئات وهي: جائزة المشاريع المبتكرة، وجائزة الابتكار في البحث والتطوير، وجائزة الابتكارات الشابة.

بدأت "سقيا الإمارات" في يونيو 2014 كحملة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتوفير مياه الشرب لخمسة ملايين شخص حول العالم. واختتمت الحملة بنجاح كبير، بعد أن جمعت 180 مليون درهم إماراتي في 18 يوماً، تكفي لإنجاز مشاريع لتوفير مياه الشرب للمحتاجين حول العالم.

وفي مارس 2015 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون إنشاء مؤسسة "سقيا الإمارات" كمؤسسة غير ربحية، حيث تضطلع بدور قيادي في تنفيذ أحد أهداف مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" المتمثلة في مكافحة الفقر والأمراض من خلال البحث عن حلول لمشكلة شح المياه، بالإضافة إلى خدمة المناطق التي تعاني من الجفاف أو شح المياه النظيفة وتوفير مياه الشرب باستخدام وسائل تقنية حديثة، وتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

ومن أبرز هذه المشاريع محطة تحلية مياه متنقلة بتقنية التناضح العكسي والطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إنتاجية قدرها 7.7 متر مكعب في اليوم، إضافة إلى البحوث والتطوير في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية من خلال محطة تحلية مياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة انتاجية قدرها 50 متراً مكعباً في اليوم مع خاصية تخزين الطاقة.