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ثقافة ومجتمع

احتراق 38 سيارة غولف في المرابع العربية بدبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 25 إبريل 2017
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احتراق 38 سيارة غولف في المرابع العربية بدبي

أدى حريق نشب في نادي الغولف في منطقة المرابع العربية، عصر اليوم إلى تضرر 38 سيارة غولف دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

 

وأكد الدفاع المدني في دبي أن فرق الإطفاء تعاملت مع حادث حريق شب في نادي الغولف بعد ورود بلاغ في الساعة 4:15 عصراً يفيد اشتعال النيران في إحدى الخيم الموجودة في الموقع، وعلى الفور تحركت فرقة من مركز الدفاع المدني-البرشا، وسجلت وصولها في الساعة 4:31 عصراً.

 

وأفاد الدفاع المدني، وفق صحيفة البيان،  أنه تبين أن الحادث شب في خيمة تستخدم كراجاً لسيارات الغولف وتحتوي على 38 سيارة غولف ومخلفات خشبية واحترقت بالكامل، بينما سيطرت فرق الإطفاء على الحادث، وتمت عملية تبريد الحريق في الساعة 5:06 عصراً دون تسجيل أي إصابات.

 

وسجل الحادث أنه بسيط، وأنه تم تطويق موقع الحريق، وانتقل فريق خاص من الأدلة الجنائية في شرطة دبي لمعاينة مسرح الحريق، ورفع التقارير اللازمة للجهات المختصة.
 

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