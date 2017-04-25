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ثقافة ومجتمع

لإنقاذ عامل سقط في حفرة وطمره التراب، شرطة دبي تمضي 5 ساعات للتأني في انتشاله

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 25 إبريل 2017
لإنقاذ عامل سقط في حفرة وطمره التراب، شرطة دبي تمضي 5 ساعات للتأني في انتشاله

تمكنت إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي من انتشال عامل انهال عليه تراب واحجار داخل حفرة تجري فيها المياه، واستغرقت عملية إنقاذه نحو 5 ساعات حفاظاً على سلامة جسده.

وتعود تفاصيل الحادث، حسب ما افاد المقدم احمد عتيق بورقيبة نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ، الى ان الفرق المختصة توجهت الى مكان الحادث فور ورود بلاغ من إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في تمام الساعة ٨:١٥ من مساء أمس يفيد بسقوط عامل في حفرة وانهيار كتل رملية وأحجار عليه. وخلال عشرة دقائق وصلت الفرق المختصة إلى منطقة البرشاء (٤)، بقيادة النقيب عبد الله الرحومي، وباشرت باستخدام أدوات النزول ومعدات الانقاذ واجهزة شفط المياه اضافة الى عربات الانارة.

وأوضح النقيب الرحومي أن مثل هذه الحوادث تتطلب حرصا ودقة في التعامل مع الانسان وجسده والحرص على تهدئته، واستغرقت عملية الانقاذ قرابة ٥ ساعات نظراً لصعوبة موقع الحادث اضافة لجريان مياه الجوفية في الحفرة بكميات كبيرة مما عرقل عملية الانقاذ، وتم اخراج المصاب وكانت حالته مستقرة وتم تسليمه الى المسعفين المتواجدين في موقع الحادث.

وأضاف أنه قد شارك في عملية انقاذ العامل الادارة العامة للدفاع المدني دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، ودوريات مركز شرطة البرشاء.

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