اللواء عبد الله المري يحاور أعضاء مجلس الإمارات للشباب

في حوار مع أعضاء مجلس الإمارات للشباب تحدث اللواء عبد الله المري قائد عام شرطة دبي عن بداية حياته الدراسية والعملية، وبداية عمله في شرطة دبي، وأهم الدورات والتدريبات التي حصل عليها خلال مسيرة عمله في القيادة العامة لشرطة دبي، أحد أهم الأجهزة الشرطية في المنطقة.

ثم تطرق المري بالحديث عن فترة الشباب، وأهمية تنظيم الوقت بين العمل والدراسة وممارسة مختلف الهوايات، وتحدث عن تجربته في التوفيق بين الدراسة الجامعية وممارسة الرياضة والهوايات، حيث كان وقتها لاعباً في الفريق الأول لنادي النصر، وواجه تحدي أن يحضر المباريات الرسمية لفريقه في مناطق بعيدة، في الوقت الذي يجب أن يلتزم بحضور المحاضرات الجامعية.

كما تحدث قائد عام شرطة دبي عن عمله في تأمين المنشآت الحيوية والفعاليات الرسمية في إمارة دبي، وأهمية هذا العمل لكي تظهر الإمارة في أبهى حلتها، حيث قال: إن طبيعة هذا العمل جعله قريبا من التعامل مع الشخصيات العالمية البارزة التي تزور دبي لحضور فعاليات مهمة وعالمية مثل كأس دبي العالمي ومعرض دبي للطيران واحتفالات رأس السنة الميلادية، فضلاً عن مسؤولية تأمين ملايين السياح والمقيمين الذين يحرصون على حضور مثل هذه الفعاليات.

وأكد سعادته أن تأمين هذه الفعاليات العالمية في دبي، لا يمكن أن يتم لولا العمل كفريق واحد، ليس على مستوى شرطة دبي فقط، بل الدوائر الحكومية في دبي كافة، ولذلك تم إنشاء لجنة تأمين الفعاليات بالتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والعديد من الدوائر الحكومية ذات الصلة.

ورداً على سؤال "كيف يواجه الشباب التحديات والأخطار اليومية في حياتهم" قال اللواء المري: بقراءة كتاب "تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث أن صفحات هذه الكتاب تدفعنا دائماً لخوض غمار التحديات مهما كانت صعبة، ومواجهتها بالإيجابية دائماً".

وكان مجلس الإمارات للشباب قد استضاف اللواء عبدالله المري في جلسته التوجيهية الرابعة ضمن برنامج «100 موجه»، التي تنظم برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي عقدت على مسرح جامعة زايد بدبي، وحضرها أكثر من 700 طالب وطالبة.

كما أكد اللواء المري أن الشباب هم طاقة متجددة، يفوز دائماً من يستثمر فيها، ويوجهها بالشكل الأمثل، ولذلك نحن في شرطة دبي في طور إنشاء مجلس شرطة دبي للشباب بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب، ليكونوا حلقة وصل بين القيادة في الشرطة ومنتسبي الشرطة من فئة الشباب.

من جانبه قال عارف المزروعي، منسق برنامج 100 موجه، إن هذه الجلسة التوجيهية تأتي انطلاقاً من حرص مجلس الإمارات للشباب على استضافة أبرز الشخصيات القيادية في الدولة في المجالات كافة.

وأكد المزروعي أن اختيار اللواء عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، جاء بناءً على مقترح من الشباب، لما يتحلى به اللواء المري من شخصية قيادية ملهمة للشباب، ولإنجازاتها في العمل الشرطي في إمارة دبي خلال السنوات الماضية.



