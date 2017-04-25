10 سنوات سجن لشاب إماراتي بعد إدانته بالانتماء لتنظيم إرهابي

أبوظبي في 24 إبريل - وام - حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا ــ برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة .. بسجن " خ . ع . م . ت .إماراتي الجنسية " ــ يبلغ من العمر21 عاما ـــ مدة / 10 / سنوات ووضعه تحت المراقبة بعد انقضاء فترة العقوبة وذلك بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم " داعش " الإرهابي.
وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت حكما سابقا بسجن المذكور مدة عام إلا أن نيابة أمن الدولة طعنت في الحكم لتقضي الاتحادية العليا بحكمها اليوم.
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