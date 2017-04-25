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ثقافة ومجتمع

10 سنوات سجن لشاب إماراتي بعد إدانته بالانتماء لتنظيم إرهابي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 25 إبريل 2017
10 سنوات سجن لشاب إماراتي بعد إدانته بالانتماء لتنظيم إرهابي

أبوظبي في 24 إبريل - وام - حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا ــ برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة .. بسجن " خ . ع . م . ت .إماراتي الجنسية " ــ يبلغ من العمر21 عاما ـــ مدة / 10 / سنوات ووضعه تحت المراقبة بعد انقضاء فترة العقوبة وذلك بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم " داعش " الإرهابي.

وكانت نيابة محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت حكما سابقا بسجن المذكور مدة عام إلا أن نيابة أمن الدولة طعنت في الحكم لتقضي الاتحادية العليا بحكمها اليوم.

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