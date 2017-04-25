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ثقافة ومجتمع

فيديو :أمير سعودي لقي حتفه في حادث

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 25 إبريل 2017

توفي الأمير السعودي ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز في حادث مروري، الاثنين، على طريق الطائف - الرياض، بحسب ما أفادت صحيفة سبق السعودية.

وكان الأمير الشاب برفقة صديقه عبدالله الدوسري الذي توفي هو أيضا في الحادث نفسه، خلال توجههما لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

والأمير الراحل متزوج من ابنة الأمير تركي بن فهد آل سعود منذ العام 2012، وجدّه الذي يحمل اسمه (ناصر) هو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان.

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