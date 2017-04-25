فيديو :أمير سعودي لقي حتفه في حادث

توفي الأمير السعودي ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز في حادث مروري، الاثنين، على طريق الطائف - الرياض، بحسب ما أفادت صحيفة سبق السعودية.
وكان الأمير الشاب برفقة صديقه عبدالله الدوسري الذي توفي هو أيضا في الحادث نفسه، خلال توجههما لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.
والأمير الراحل متزوج من ابنة الأمير تركي بن فهد آل سعود منذ العام 2012، وجدّه الذي يحمل اسمه (ناصر) هو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان.
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