الشارقة تحول مسار شارع للحفاظ على شجرة يتجاوز عمرها 200 عام

نجحت بلدية الحمرية بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ودائرة التخطيط والمساحة بتحويل مسار شارع قيد التنفيذ بمنطقة الحمرية "شرق"، من أجل الحفاظ على شجرة معمّرة قدر عمرها بـ 200 سنة، في إطار سعيها للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة التي تتبناها.

وتعود تفاصيل الموضوع، حسب موقع الشارقة 24، إلى الأيام الأولى لبدء الشركة المنفذة لمشروع تطوير الطرق الداخلية لمنطقة الحمرية حيث لاحظت البلدية أن أحد الطرق المخطط إنشائه يتقاطع مع أحد الأشجار المعمرة بالمنطقة مما يستوجب قطعها.

وعلى الفور قامت بلدية الحمرية بتشكيل فريق لدراسة الوضع واستنباط حلول بديلة دون قطع الشجرة.

وبالتواصل والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ودائرة التخطيط والمساحة تكللت الجهود بالنجاح حيث تم تغيير مسار الطرق دون المساس بالشجرة.

من جانبه توجه مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بالشكر إلى هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ودائرة التخطيط والمساحة وكوادرهم لسرعة استجابتهم واهتمامهم ورقي تعاملهم وأفاد بأن بلدية الحمرية لمست من الجميع تبنيهم للموضوع وحرصهم على الحفاظ على البيئة بشكل عام وعلى الغطاء النباتي بالمنطقة بشكل خاص.

وأوضح الشامسي أن الشجرة المعمرة لها مكانة عند أهالي الحمرية وكانوا يستظلون بظلها من زمن طويل وتعد علامة بارزة في الحمرية لكافة الأهالي لاسيما الشياب لذا تم الحرص على بقائها من خلال تحريك مسار الشارع دون أن يؤثر على حركة الطريق وانسيابيته وعلى الشجرة المعمرة.