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ثقافة ومجتمع

مواقف الشارقة مجانية الأحد القادم احتفاء بيوم الإسراء والمعراج

أريبيان بزنس
الجمعة، 21 إبريل 2017
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مواقف الشارقة مجانية الأحد القادم احتفاء بيوم الإسراء والمعراج

بمناسبة عطلة الإسراء والمعراج، واستكمالاً لدورها في تعزيز وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين، أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن المواقف الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة، ستكون مجانية يوم الأحد الموافق 23 من إبريل الجاري، حسبما صرح علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة بالبلدية.

 

وأوضح أبوغازيين، وفقا لصحيفة البيان، أن المواقف الخاضعة للرسوم ستكون مجانية فقط طوال اليوم المذكور، والذي يصادف عطلة رسمية للدوائر والمؤسسات الحكومية في عموم الدولة، على أن يستأنف تفعيل الرسوم يوم الإثنين الموافق 24 من الشهر ذاته.

 

وأكد أن بلدية الشارقة تحرص على تقديم هذه البادرة خلال العطل وجميع المناسبات الدينية والوطنية، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه كافة شرائح المجتمع، وحرصاً منها على توفير كافة سبل الراحة وتسهيل الحركة والمرور على المواطنين وزوار المدينة.

 

ودعا أبو غازيين مالكي المركبات إلى ضرورة الاستخدام الأمثل لمواقف السيارات خاصة وأن الاستخدام الخاطئ للموقف يعرض صاحب المركبة للمخالفة، مؤكداً أن الهدف من مراقبة السيارات خلال يوم العطلة هو منع سوء استغلال المواقف واستخدام أكثر من موقف للسيارة الواحدة أو وقوف السيارات بشكل خاطئ مما يعرقل حركة السير.

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