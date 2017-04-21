بالفيديو ...وفاة شخص نتيجة اشتعال شاحنة وقود في مكة

توفى شخص إثر حادث مروري، بعد اشتعال النار في ناقلة مواد بترولية سعة 33 طن وحدوث تسرب للمادة البترولية المشتعلة أدى لاشتعال النار في ثلاث سيارات أخرى.
وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، وفق موقع صحيفة عين اليوم، بأنه في تمام الساعة الواحدة من يوم الجمعة الرابع والعشرون من شهر رجب تلقينا بلاغ اشتعال النار في ناقلة بترولية في طريق مكة- جدة السريع وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ناقلة مواد بترولية سعة 33 طن نتيجة حادث مروري وحدوث تسرب للمادة البترولية المشتعلة أدى لاشتعال النار في ثلاث سيارات أخرى.
وأوضح الرائد الشريف أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده والعمل والحيلولة دون انفجار الصهريج نظراً لارتفاع درجة حرارته بالقيام بعملية التبريد اللازمة وقد تم تأمين الخطورة على امتداد الطريق السريع واستحداث مسارات أمنه لمرور السيارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
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