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ثقافة ومجتمع

الإمارات: إطلاق تطبيق جديد للتواصل المرئي بين المعاقين سمعيا

أريبيان بزنس
الخميس، 20 إبريل 2017
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الإمارات: إطلاق تطبيق جديد للتواصل المرئي بين المعاقين سمعيا

كشفت وزارة تنمية المجتمع بالإمارات عن تطبيق جديد لصالح ذوي الإعاقة السمعية يمكنهم من التواصل المرئي بتعاون وثيق مع (اتصالات) وهيئة تنظيم اتصالات تحت مسمى (CME) علاوة على طرح عرض عن باقة "فريدوم" الجديدة، الموجهة للأشخاص "أصحاب الهمم".

 

وتتضمن هذه الباقة مجموعه من الخصومات لذوي الإعاقات المختلفة كمبادرة من أجل تسهيل وصولهم للمعلومات وتواصلهم مع المجتمع المحيط. جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة بمناسبه أسبوع الأصم العربي الـ42 الذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "لغة الإشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الأصم".

 

وحسب صحيفة الإتحاد، يوفر التطبيق الذكي جسراً للربط بين الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والمجتمع وعددهم 1505 مسجلين بالوزارة حيث يتيح لهم التواصل عبر مكالمة فيديو.

 

وفي هذا الإطار، قالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة أصحاب الهمم أن هذه المبادرة تأتي من ضمن تفعيل التعاون المشترك مع هيئة تنظيم اتصالات ومؤسسة اتصالات التي تضمنت خدمات جديدة خاصه بذوي الإعاقة السمعية، مضيفة أن تطبيق (سي مي)، الذي أطلقته شركة اتصالات، سيقدم خدمة حقيقة لذوي الإعاقة السمعية كونه يتيح خاصية التواصل المرئي معهم، الأمر الذي يعزز من تواصلهم واندماجهم المجتمعي، مؤكدة على حق الصم في استخدام لغة الإشارة كوسيلة للتواصل مع الآخرين عبر هذا التطبيق، والذي يعتبر منصوصا عليه ضمن اتفاقيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الاتحادي في شأن حقوق المعاقين التي أكدت حقوق الصم في الوصول إلى المعلومات أسوة بالآخرين والتواصل مع العالم المحيط بالطرق التي يختارونها.

 

يذكر أن تطبيق "CME" يقدم خصومات لمستخدميه من ذوي الهمم بنسبة 50 بالمائة على رسوم مكالمات الفيديو عبر التطبيق لعملاء الخدمة بنظام الفاتورة والمدفوعة مسبقا ويمكن لذوي الإعاقة السمعية الحاصلين على بطاقة وزارة تنمية المجتمع الحصول على هذه الخدمة والخدمات التي تتضمنها باقة فريدوم الجديدة، وفقا وكالة انباء الإمارات.

 

 

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