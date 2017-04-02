"صحة" بأبوظبي تفتح باب التطوع لإشراك المجتمع في عام الخير

فتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" المجال أمام أفراد المجتمع الراغبين بالمساهمة في تقديم الخير وذلك ضمن أحد محاور الخير لهذا العام والذي يهدف إلى ترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية للاستفادة من الكفاءات وتقديم خدمات حقيقة لمجتمع الإمارات خلال عام الخير.

ومن هذا المنطلق تقدم جميع من منشآت شركة "صحة" برامج تطوعية في مجال خدمات الرعاية الصحية حيث تتعدد وجوه الخير التي يمكن تحقيقها للمجتمع من قبل مختلف الفئات من طلاب المدارس والجامعات وغيرهم من المهتمين بالأعمال التطوعية مثل مساعدة كبار السن والمرضى خلال تواجدهم في المستشفى وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والترفيه عن الأطفال المنومين والقراءة لهم أو توعية المرضى بأهمية المحافظة على الصحة واتباع نظام حياة صحي لتجنب العديد من الأمراض.

من خلال المشاركة في الفعاليات التوعوية التي تنظمها شركة "صحة" ومنشآتها طوال العام وغيرها من المجالات التي تعمل إدارة الموارد البشرية في شركة "صحة" بدراستها لتنويع الوسائل التي ستمكن المتطوع في المساهمة ومساعدة المرضى والمجتمع ككل، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وأوضحت مديحة عبدالواحد المرزوقي مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة صحة أنه تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة في أن يكون العام الحالي عاما للخير تعتزم شركة صحة فتح باب من أبواب الخير لأفراد المجتمع للتطوع في قطاع الرعاية الصحية فرعاية المرضى بمختلف أعمارهم وأجناسهم أحد المجالات التي قد يرغب العديد من المتطوعين المساهمة به.

وسيتم تسهيل التطوع للراغبين وفقا للإجراءات التي تضمن سلامة مرضانا ولا تتعارض مع رؤية الشركة في الريادة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة بأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.

وتعد برامج التطوع في شركة صحة مفتوحة للراغبين في كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى المفرق ومستشفى الرحبة ومستشفى العين ومستشفى توام ومستشفى الكورنيش ومستشفيات الغربية ومراكز الخدمات العلاجية الخارجية ومراكز صحة لخدمات الغسيل الكلوي، لتمكين الراغب بالتطوع في خدمة سكان منطقته بتسهيل تجربتهم العلاجية والمساهمة في عام الخير.

وذكرت مديحة المرزوقي أن منشآت شركة "صحة" استقبلت 3376 متطوعا خلال عامي 2015 و 2016.

ويمكن للراغبين في التطوع التواصل مع أقسام التدريب في كل من المنشآت التالية مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى المفرق ومستشفى الرحبة ومستشفى الكورنيش ومستشفى العين ومستشفى توام ومستشفيات الغربية و"صحة" لخدمات الغسيل الكلوي والخدمات العلاجية الخارجية.