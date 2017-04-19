أبوظبي الوطنية للتأمين تدعم صندوق الوطن بـقيمة 4 ملايين درهم

بالتزامن مع مبادرة عام الخير التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن تقديم دعم بقيمة 4 ملايين درهم وتقديم خدمات تأمينية مجانية للمساهمة في تحقيق صندوق الوطن لمبادراته الهادفة لتهيئة البيئة المناسبة لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتحفيز الموهوبين على الابداع في مجال الأبحاث التطبيقية، بما يسهم في إيجاد أسس قوية لتنمية مستدامة وشاملة.

وجرى ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الشركة اليوم بين الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بحضور مسؤولين كبار من الجانبين. وتخلل الاجتماع بحث استراتيجية الصندوق ودوره في دفع التنمية والتشجيع على الابتكار والبحث لتطوير حلول للمستقبل، كما جرى أيضاً مناقشة إمكانية مساهمة شركة أبوظبي للتأمين في تقديم الدعم المعنوي في المستقبل، وذلك من خلال توفير عقود تأمين خاصة بصندوق الوطن.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة:" يسعدنا المساهمة في دعم صندوق الوطن التي تأتي تأكيداً على دعمنا لمبادرة عام الخير التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وحرصنا على تجسيد مسؤولياتنا في خدمة المجتمع والحفاظ على مسيرة بناء الوطن، كما أنها انعكاس لدورنا بالاستثمار في مشاريع تحقق النفع العام، وتسهم في تنمية مواهبه وكفاءته في مختلف المجالات ليكونوا قادة في المستقبل لعملية التقدم والإزدهار وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للدولة، حيث يقع على عاتقنا كشركات ورجال أعمال مسؤوليات كبيرة في دعم تقدم الدولة على جميع المستويات.

وأضاف:"المساهمة في صندوق الوطن هو واجب نابع من احساسنا كشركة وطنية بالمسؤولية تجاه الوطن وتعبيراً عن الولاء والانتماء، وندعو جميع الشركات للمبادرة في دعم الصندوق لتحقيق أهدافه التي ستعود بالنفع ليس على المجتمع فقط، بل إنما على جميع مكوناته."

وبدوره، توجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للتأمين على هذه المساهمة السخية والدعم الكريم. ومبادرة الشركة لتكون اول شركة تأمين تدعم صندوق الوطن لتأمين مستقبل أبنائنا هو إنعكاساً لدورها الريادي في خدمة المجتمع، ومساهمتها في تنمية قطاع التأمين والارتقاء به إلى مستويات عالمية.

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