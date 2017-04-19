تم اليوم تدشين الموقع التشغيلي الأول لبنك الإمارات للطعام في منطقة القوز بدبي.

ويشكل إطلاق الموقع التشغيلي الأول لبنك الإمارات للطعام حجر الأساس الأول لانطلاق العمليات التشغيلية للبنك، وبمثابة الفرع الأول له سوف تتبعه فروع ومواقع تشغيلية أخرى في مناطق مختلفة في دبي، خلال العام الجاري، ومن ثم إقامة فروع ومواقع عدة في مختلف أنحاء الدولة، قبل تدشين مراكز ومواقع للبنك خارج الدولة، ضمن جدول زمني مدروس، بحيث تخدم المجتمعات المنكوبة والأقل حظاً وتجمعات اللاجئين ونازحي الحروب والكوارث الطبيعية.

وبهذه المناسبة أعربت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام عن سعادتها بتدشين هذا الموقع خلال شهور قليلة من إطلاق بنك الإمارات للطعام في مطلع يناير الماضي، لافتة إلى أن "الموقع بما رُصدت له من إمكانيات فنية ولوجستية وبما توفّر له من دعم كبير، سيكون الخطوة الأولى لانطلاق عمليات البنك."

من جانبه، قال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ونائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام "إن بنك الإمارات للطعام الذي يندرج تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ينطوي على أهمية خاصة كقيمة إنسانية واجتماعية وحضارية تسعى إلى إرساء قيم الالتزام والمسؤولية المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي من خلال تشجيع المؤسسات والناس على الانخراط في أنشطة البنك الخاصة بجمع فائض الطعام من الجهات المعنية وتوزيعه على المحتاجين والجهات المستحقة".

وتقوم بلدية تدبي بالإشراف على العمليات التشغيلية للبنك عبر متابعة عملية جمع الطعام حفظه وتخزينه بما يتفق وأعلى معايير السلامة والصحة الغذائية المتّبع. كما ستقوم البلدية بتطوير برامج تدريبية للمتطوعين بشأن حفظ وتعليب الأطعمة وفق الضوابط والشروط المحددة. كذلك، ستوفر البلدية دليلاً إرشادياً للمؤسسات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة الأغذية حول معايير الصحة والسلامة الغذائية المتبعة وشروط التبرع بفائض الأطعمة لديها.

ويطمح بنك الإمارات للطعام إلى تطوير شبكته بحيث تضم عدد أكبراً من الشركات إلى جانب بناء شراكات إقليمية ودولية ترفد مراكز وفروع البنك خارج الدولة بفائض الأطعمة وفق الشروط الخاصة التي يضعها البنك بما يعكس صورة دولة الإمارات الحريصة على صنع الخير وتقديمه ضمن أرقى المعايير العالمية.

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