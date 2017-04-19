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ثقافة ومجتمع

تتويج بطلة تحدي القراءة العربي في الكويت

أريبيان بزنس
الأربعاء، 19 إبريل 2017
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تتويج بطلة تحدي القراءة العربي في الكويت

/ وام / توجت الكويت الطالبة تيماء عبدالله العمري بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الثانية على المستوى الوطني وذلك في حفل أقيم في مسرح المكتبة الوطنية تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية والتعليم الكويتي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس ونجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي وعدد من مسؤولي الوزارة وفريق التحدي وأولياء أمور الطلبة ومدراء المدارس.

وكرم معالي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس وزير التربية والتعليم في دولة الكويت وزير التربية والتعليم بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الكويت تيماء عبدالله العمري الطالبة في الصف الحادي عشر بمدرسة الرتقة كما كرم الدكتور مبارك رجا العتيبي الفائز بلقب المشرف المتميز على مستوى دولة الكويت ومدارس الإخلاص الأهلية التي توجت المدرسة المتميزة على مستوى الدولة.

من جانبها قالت نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي اننا سعدنا بحجم التنافس الذي شهدناه في التصفيات النهائية لدولة الكويت والتي اتسمت بالندية العالية على مستوى الطلبة والمدارس والمشرفين.

وكرم معالي وزير التربية والتعليم الكويتي باقي الطلبة العشرة الأوائل. وبلغت أعداد الطلبة المشاركين في الدورة الثانية على مستوى دولة الكويت 63250 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.

جدير بالذكر أن مشروع تحدي القراءة العربي يمثل أكبر مشروع إقليمي عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي وصولاً لإبراز جيل جديد متفوق في مجال الاطلاع والقراءة وشغف المعرفة.

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