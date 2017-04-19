بسبب صورة سلفي، وفاة شاب سعودي سقط من الطابق 16

نفى مصدر أمني مصري مسؤول وجود شبهة جنائية في حادثة مصرع الشاب السعودي بكر باسم خوجة (22 سنة) «الثلاثاء» من الطابق السادس عشر باحد الفنادق الكبرى بحي الزمالك بالقاهرة ونقلت صحيفة «عكاظ» تأكيد المصدر أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها في الواقعة.
وفي وقت لاحق تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق لكشف ملابسات السقوط والوفاة، فيما أكد صديق الفقيد في أقواله للنيابة العامة:«إنهما كانا يقفان على شرفة الغرفة يتحدثان، وفجأة وجد صديقه يترنح ثم مال ناحية الشرفة ليهوي منها».
وذكر جد الفقيد الكاتب في «عكاظ» نجيب يماني أن حفيده (22 عاماً) كان يحاول التقاط «سيلفي» مع صديقه، ما أدى لسقوطه المؤلم. ومن المقرر استماع النيابة العامة لمسؤول أمن الفندق، والمدير المسؤول، وأفراد الأمن وتقرر تشريح الجثة لمعرفة ظروف الوفاة. وأوضح المقدم محمد الأتربي رئيس مباحث قسم قصر النيل أن الأجهزة الأمنية تابعت الحادثة أولاً بأول، موضحاً أن اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة أمر بسرعة الانتهاء من التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة وظروفها. يذكر أن الفقيد حفيد الكاتب في «عكاظ» نجيب عاصم يماني، من ابنته رانية، كان يدرس في سنته الثانية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وسيصل جثمان الفقيد إلى جدة غداً (الأربعاء).المزيد من أخبار السعودية
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
السعودية: 18.5 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي يوم السبت | عقارات | أريبيان بزنس
تسرب غير مسبوق للكوادر الطبية في السعودية | أريبيان بزنس
ما هي شروط الحصول على الجرين كارد السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استنفار للقبض على الذكر الذي اعتدى على امرأة بمكة | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس