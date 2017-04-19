بسبب صورة سلفي، وفاة شاب سعودي سقط من الطابق 16

نفى مصدر أمني مصري مسؤول وجود شبهة جنائية في حادثة مصرع الشاب السعودي بكر باسم خوجة (22 سنة) «الثلاثاء» من الطابق السادس عشر باحد الفنادق الكبرى بحي الزمالك بالقاهرة ونقلت صحيفة «عكاظ» تأكيد المصدر أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها في الواقعة.

وفي وقت لاحق تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق لكشف ملابسات السقوط والوفاة، فيما أكد صديق الفقيد في أقواله للنيابة العامة:«إنهما كانا يقفان على شرفة الغرفة يتحدثان، وفجأة وجد صديقه يترنح ثم مال ناحية الشرفة ليهوي منها».

وذكر جد الفقيد الكاتب في «عكاظ» نجيب يماني أن حفيده (22 عاماً) كان يحاول التقاط «سيلفي» مع صديقه، ما أدى لسقوطه المؤلم. ومن المقرر استماع النيابة العامة لمسؤول أمن الفندق، والمدير المسؤول، وأفراد الأمن وتقرر تشريح الجثة لمعرفة ظروف الوفاة. وأوضح المقدم محمد الأتربي رئيس مباحث قسم قصر النيل أن الأجهزة الأمنية تابعت الحادثة أولاً بأول، موضحاً أن اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة أمر بسرعة الانتهاء من التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة وظروفها. يذكر أن الفقيد حفيد الكاتب في «عكاظ» نجيب عاصم يماني، من ابنته رانية، كان يدرس في سنته الثانية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وسيصل جثمان الفقيد إلى جدة غداً (الأربعاء).