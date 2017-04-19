مصر: اكتشاف 6 مومياوات في مقبرة فرعونية قرب الأقصر

في كشف أثري وصفه خبراء الآثار بأنه الأهم خلال السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة الآثار المصرية الكشف عن مقبرة فرعونية في البر الغربي بمحافظة الأقصر، ترجع لأول مستشار في الأسرة الـ18 ويدعى أوسرحات، وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إن «المقبرة الجديدة نجح اكتشافها عن طريق فريق من بعثة مصرية وتضم مئات التماثيل الصغيرة من الطين المحروق وغير المحروق، وتوابيت بها مومياوات، وأقنعة تعود لصاحب المقبرة مدهون عليها الألوان بصورة محفوظة منذ آلاف السنين».

في حين قالت مصادر أثرية إن «المقبرة بحالة جيدة وعلى جانبيها لوحات بألوان خضراء وبُنية مذهلة، مع كتابات هيروغليفية على الجداريات تصور الاحتفالات والأنشطة اليومية للمصريين القدماء، وعلى الرغم من مضي كل هذه السنوات الطوال؛ فإن الألوان والصور حافظت على روعتها ورونقها» بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأعلن العناني عن الكشف عن 6 توابيت ومومياوات ومجموعة من الأقنعة الملونة والأواني الفخارية، داخل مقبرة ترجع للأسرة الـ18؛ وذلك في حضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، والسفير الفرنسي في القاهرة.





وأشار هشام الدميري رئيس هيئة التنشيط إلى أهمية هذا الكشف، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث الأثرية الهامة تساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج، وتلفت الأنظار إلى مصر بصورة إيجابية،