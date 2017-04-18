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ثقافة ومجتمع

إطلاق سينما جديدة في دبي بالقرب من برج خليفة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017
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إطلاق سينما جديدة في دبي بالقرب من برج خليفة

تم إطلاق سينما جديدة في دبي بالهواء الطلق وبالقرب من برج خليفة، وتحديداً في منطقة "برج بارك"، وهي تحت مسمى "سينما المفاجئة" حيث لا يعلم الحاضرين ما هو الفيلم الذي سيتم عرضه.

يتم عرض الأفلام بشكل دوري يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، وتحديداً حيث تفتتح أبواب الدخول في الساعة 5 مساءً ويبدأ عرض الفيلم الساعة 7 ونصف مساءً.

من الجدير بالذكر أن هذه السينما مفتوحة في الفترة ما بين 18 أبريل إلى 19 من مايو. كما أن تذكرة الدخول هي 50 درهم إماراتي على الشخص الواحد، كما تتوفر تذاكر الدرجة الأولى (VIP) بسعر 150 درهماً على الشخص وتوفر لصاحبها بطانية مجانية و50 درهماً مسبوق الدفع للطعام والشراب.

هذا ويعد الحضور مفتوح للجميع، علماً بأنه لا يسمح اصطحاب الأطفال دون سن 13 عاماً.

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