داماك تطلق وحدات سكنية جديدة في أيكون سيتي بإطلالة على قناة دبي المائية

أعلنت شركة داماك للتطوير العقاري ومقرها دبي عن إطلاق وحدات سكنية جديدة تضم استوديوهات وشقق بغرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم ضمن الأبراج الشرقية في "ذا ريزيدنسيز" في "أيكون سيتي" مشروع التملك الحر الذي يقع على شارع الشيخ زايد ويطل على قناة دبي المائية.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تبدأ أسعار الوحدات المؤلفة من غرفتي نوم في "ذا ريزيدنسيز" ضمن مشروع "أيكون سيتي" من 1.3 مليون درهم مع خطة سداد لمدة 6 سنوات. وستطرح الوحدات للبيع في دبي اليوم الثلاثاء في جميرا أبراج الإمارات، قاعة غودولفين، من الساعة 5:00 عصراً حتى 10:00 مساءً.

وقال نايل مكلوغلين نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية "يُعَد مشروع (أيكون سيتي) أحدث معالم دبي، ويرفع معايير نمط الحياة الفاخرة للإمارة. فأن تعيش في (ذا ريزيدنسيز) في (أيكون سيتي) يعني أنك بالقرب من برج خليفة، ونافورة دبي، وقناة دبي المائية، وسيتي ووك، وبوكس بارك، والكثير من العلامات العالمية الفاخرة".

ويضم مشروع "أيكون سيتي" وحدات سكنية، ومكاتب، وغرف فندقية، وشقق فندقية، مع مساحات خارجية تشرف على مناظر خلابة. وقد تم تصميم كل برج من أبراج المشروع بعناية لتكون لها إطلالات مذهلة على جميع معالم دبي البارزة؛ من شارع الشيخ زايد إلى الخليج العربي؛ ومن قناة دبي المائية إلى قلب المدينة؛ ومن حديقة الصفا إلى مرسى دبي.

ويتميز هذا المشروع التطويري بالديكورات الداخلية المميزة، التي صُممت بعناية ودقة وفق أعلى المعايير لتحتفي بالمعالم الاستثنائية التي تشكّل أفق دبي، وصولاً إلى الخليج العربي. ويغمر ضوء الشمس الطبيعي مساحات المعيشة الفسيحة بفضل النوافذ التي تمتد على طول الجدار من الأرض حتى السقف.

وترتفع في وسط هذا المعلم الاستثنائي منصة تربط أجزاء المشروع ببعضه وتوفر للمجتمع مساحات مميزة للراحة والاسترخاء.

كما يضم مشروع "أيكون سيتي" "ذا كلوب" المتاح حصرياً للسكان، والذي يجمع في تصميمه بين اللمسة العصرية وسحر الأصالة. ويتميز النادي بإطلالته الفريدة على معالم المدينة والحي المجاور، فضلاً عن كونه المكان الملائم للاسترخاء والشعور بالراحة.