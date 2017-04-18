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ثقافة ومجتمع

اعتقال مشتبه به في جريمة قتل واغتصاب وحرق موظفة في غوغل

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017
اعتقال مشتبه به في جريمة قتل واغتصاب وحرق موظفة في غوغل
فانيسا ماركوت ووالدتها قبل الجريمة

اعتقلت الشرطة الأمريكية يوم الجمعة رجلا يدعى أنجيلو كولن أورتيز بعد أن تبين بفحوص دي إن إي أنه المشتبه الرئيسي فيما يتعلق بجريمة القتل المروعة التي راحت ضحيتها موظفة لدى شركة “غوغل” من نيويورك، بحسب ما نقلته الصحف المحلية.

وكانت فانيسا ماركوت البالغة من العمر (27 عاماً)، قد فُقِدَتْ عندما كانت تركض خارج منزلها أثناء زيارتها والدتها في برينستون، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، الصيف الماضي.

وكانت “ماركوت” تعملُ مديرا لحساب غوغل في نيويورك ونشأت في مدينة ليومينستر القريبة.

وعثرت الشرطة على جثتها في إحدى الغابات على بعد حوالي نصف ميل من منزل عائلتها في 7 اب/أغسطس 2016، وقد اغتصبت الضحية وخنقت وأحرقت في قدميها ويديها ورأسها.

وقالت الشرطة إنّ الضحيّة حاولت مقاومة مهاجمها وأن بعض ملابسها كانت مفقودة. وقالت الشرطة إن رجلا شُوهد يقود سيارته بالقرب من مكان الحادث.وهو الشخص الذي قال المحامي العام جوزيف إيرلي إن السلطات تعتقد أنه المشتبه به.

وفي شباط/فبراير الماضي أعلن رجال الشرطة أنهم يبحثون عن رجل من أصل إسباني أو لاتيني في الثلاثينات من عمره، ليتم الإعلان عن اعتقاله مؤخراً.

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