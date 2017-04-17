Arabian business
ثقافة ومجتمع

يوسف النويس يتبرع بمليوني درهم لصندوق الوطن

أريبيان بزنس
الاثنين، 17 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
يوسف النويس يتبرع بمليوني درهم لصندوق الوطن

 أعلن صندوق الوطن عن تلقيه مساهمة جديدة بقيمة 2 مليون درهم قدمه  رجل الأعمال الإماراتي يوسف محمد علي ناصر النويس، وذلك بهدف المساهمة في دعم الصندوق وخططه الاستراتيجية الرامية للتركيز على بناء اقتصاد معرفي مستدام أساسه البحوث التطبيقية كونها ركيزة أساسية لتطور المجتمعات.
وسيقوم صندوق الوطن بدعم الأبحاث التطبيقية ذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات وذلك وفق خطة مواءمة مع شركاء في القطاع الخاص هدفها تهيئة البيئة المناسبة التي تتيح للموهوبين الابداع في مجال البحوث التطبيقية.
ودعا يوسف النويس رجال الأعمال الإماراتيين والمقيمين وجميع المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية في الدولة إلى المساهمة في دعم الصندوق لتمكينه من الوصول إلى أهدافه وخططه الاستراتيجية، وقال:"إن المـســاهـمة فـي الصـنـدوق هــو شـئ  بـســيـط في بـحـر العـطــاء الـذي مـنـحـنــا إيـــاه الوطــن الغـالــي  فــي كـافــة المـجــالات، والـذي لا يـمـكـنـنــا ان نــوفـي حـقـه مـهــمــا حـيـيـنـا و عـمـلـنـا مـن أجـلـــه ."
وأضاف :"تـحـت السـيـاســـة والرؤيـــة الحـكـيـمـة لقـيادتـنـا الرشيدة نـنـعـم بهذا الوطــن بـكــل سـبـل الـراحــة والأمــان والإسـتـقــرار الذي قـل مــا نـراهـا فـي أي مـكــان آخــر ، وندعو الله عــز وجــل أن يـديـم عـلـيـنـا هـذا النـعـمـة. وصـنـدوق الـوطــــن مبادرة متميزة تـجـســـد أعـلــى وأســمـى مـعـانـي الـوحـدة والتـلاحــم في الـحـفــاظ عـلـى مـنـجـزات الوطن ومكتسباته."
وأثنى مجلس إدارة صندوق الوطن على هذا الدعم السخي للصندوق مشيداً بالاستجابة الكبيرة من قبل رجال الاعمال في المجتمع بدعمه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية الهادفة إلى صناعة مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً في الدولة. وقال المجلس تدفق الدعم على الصندوق من رجال الأعمال يعكس المسؤولية المجتمعية التي يتحلون بها تجاه مجتمعهم ، وأعرب عن جزيل شكره إلى يوسف محمد علي ناصر النويس على مساهمته في دعم الصندوق متوجهاً بالشكر أيضا إلى جميع الجهات الداعمة والتي تعكس وحدة وتلاحم أفراد المجتمع لتحقيق رفعة الوطن.


المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

داماك تطلق وحدات سكنية جديدة في أيكون سيتي بإطلالة على قناة دبي المائية

اعتقال مشتبه به في جريمة قتل واغتصاب وحرق موظفة في غوغل

خليجي يتشاجر مع زوجته ويدفعها من السيارة لتلقى حتفها

مطاردة رجل بث جريمة قتل على فيسبوك في كليفلاند

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

اعتقال مشتبه به في جريمة قتل واغتصاب وحرق موظفة في غوغل

حكومة رأس الخيمة تُطلق إحدى أكبر المناطق الإقتصادية في الشرق﻿ الأوسط

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »