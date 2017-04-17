يوسف النويس يتبرع بمليوني درهم لصندوق الوطن

أعلن صندوق الوطن عن تلقيه مساهمة جديدة بقيمة 2 مليون درهم قدمه رجل الأعمال الإماراتي يوسف محمد علي ناصر النويس، وذلك بهدف المساهمة في دعم الصندوق وخططه الاستراتيجية الرامية للتركيز على بناء اقتصاد معرفي مستدام أساسه البحوث التطبيقية كونها ركيزة أساسية لتطور المجتمعات.

وسيقوم صندوق الوطن بدعم الأبحاث التطبيقية ذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات وذلك وفق خطة مواءمة مع شركاء في القطاع الخاص هدفها تهيئة البيئة المناسبة التي تتيح للموهوبين الابداع في مجال البحوث التطبيقية.

ودعا يوسف النويس رجال الأعمال الإماراتيين والمقيمين وجميع المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية في الدولة إلى المساهمة في دعم الصندوق لتمكينه من الوصول إلى أهدافه وخططه الاستراتيجية، وقال:"إن المـســاهـمة فـي الصـنـدوق هــو شـئ بـســيـط في بـحـر العـطــاء الـذي مـنـحـنــا إيـــاه الوطــن الغـالــي فــي كـافــة المـجــالات، والـذي لا يـمـكـنـنــا ان نــوفـي حـقـه مـهــمــا حـيـيـنـا و عـمـلـنـا مـن أجـلـــه ."

وأضاف :"تـحـت السـيـاســـة والرؤيـــة الحـكـيـمـة لقـيادتـنـا الرشيدة نـنـعـم بهذا الوطــن بـكــل سـبـل الـراحــة والأمــان والإسـتـقــرار الذي قـل مــا نـراهـا فـي أي مـكــان آخــر ، وندعو الله عــز وجــل أن يـديـم عـلـيـنـا هـذا النـعـمـة. وصـنـدوق الـوطــــن مبادرة متميزة تـجـســـد أعـلــى وأســمـى مـعـانـي الـوحـدة والتـلاحــم في الـحـفــاظ عـلـى مـنـجـزات الوطن ومكتسباته."

وأثنى مجلس إدارة صندوق الوطن على هذا الدعم السخي للصندوق مشيداً بالاستجابة الكبيرة من قبل رجال الاعمال في المجتمع بدعمه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية الهادفة إلى صناعة مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً في الدولة. وقال المجلس تدفق الدعم على الصندوق من رجال الأعمال يعكس المسؤولية المجتمعية التي يتحلون بها تجاه مجتمعهم ، وأعرب عن جزيل شكره إلى يوسف محمد علي ناصر النويس على مساهمته في دعم الصندوق متوجهاً بالشكر أيضا إلى جميع الجهات الداعمة والتي تعكس وحدة وتلاحم أفراد المجتمع لتحقيق رفعة الوطن.





