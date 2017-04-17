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ثقافة ومجتمع

مطاردة رجل بث جريمة قتل على فيسبوك في كليفلاند

أريبيان بزنس
الاثنين، 17 إبريل 2017
مطاردة رجل بث جريمة قتل على فيسبوك في كليفلاند

دعت شرطة مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية شابا أمريكيا يدعى ستيف ستيفنس، استخدم خدمة فيسبوك لايف لبث جريمة قتله رجلا مسنا يوم الأحد، لتسليم نفسه للسلطات وقال إنه قتل أكثر من 12 شخصا آخرين. وزعم اقاتل إنه قام بذلك بسبب غضبه بعد انفصاله عن صديقته وقام بقتل رجل مسن ديعى روبرت جودوين قرب جامعة كليفلاند بحسب ما نقلته صحف محلية.

 

وقال مسؤولو شرطة في كليفلاند إنهم يبحثون عن المشتبه به ستيفنس فيما يتعلق بجريمة قتل أكيدة،  وطالب وليامز وفرانك جاكسون رئيس بلدية المدينة ستيفنس بتسليم نفسه وقالت الشرطة إنه ربما يقود سيارة رياضية لونها أبيض أو بلون القشدة وإنه مسلح وخطير،

 

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك إن "هذه جريمة بشعة ولا نسمح بمحتوى من هذا القبيل على فيسبوك .

(صورة القاتل من فيسبوك أدناه)

"نعمل بجد للحفاظ على مناخ آمن في فيسبوك وإننا على اتصال بجهات إنفاذ القانون في الطوارئ عندما تكون هناك تهديدات مباشرة للسلامة البدنية."

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرض جريمة خطيرة على فيسبوك لايف . ففي يناير كانون الثاني وجهت لأربعة من السود في شيكاجو اتهامات بمهاجمة شاب أبيض قعيد عمره 18 عاما وبث الهجوم على فيسبوك لايف وهم يتهكمون بألفاظ عنصرية مناهضة للبيض بحسب رويترز.

 

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