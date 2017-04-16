Arabian business
ثقافة ومجتمع

الحكم على وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي بالسجن سبع سنوات

أريبيان بزنس
الأحد، 16 إبريل 2017
الحكم على وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي بالسجن سبع سنوات

ا ف ب:أصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت حكما بالسجن سبع سنوات على وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بعد ادانته بقضايا فساد. 

 

وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك قبل تنحي الاخير، وكان مسؤولا عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس مبارك. 

 

ويأتي هذا الحكم القابل للاستئناف بعد اقل من شهر من اطلاق سراح الرئيس الاسبق مبارك، بعد تبرئته من تهمة التورط في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية ضده. 

كما تمت تبرئة العادلي مع عدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين. 

 

وحكم على العادلي السبت مع عشرة مسؤولين اخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس اكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 104 مليون يورو) خلال تسلم العادلي وزارة الداخلية.  وحكمت المحكمة على اثنين منهم بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة اخرين بالسجن ست سنوات، في حين حكم على الاثنين الاخيرين بالسجن ثلاث سنوات.  وكان حبيب العادلي وضع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الاقامة الجبرية.

المزيد من أخبار مصر

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

مطاردة رجل بث جريمة قتل على فيسبوك في كليفلاند

السعودية: استثمار 2 مليار دولار في تطوير المشاريع الثقافية

فندق بالمدينة يعرض وظائف على الأرامل والمطلقات فقط

مكتب استقدام يعلن عن جائزة "خادمة إثيوبية" بمسابقة رمضانية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية: استثمار 2 مليار دولار في تطوير المشاريع الثقافية

’كونتيننتال‘ تستعرض مستقبلاً أكثر أماناً للسائقين

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »