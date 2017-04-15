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ثقافة ومجتمع

فندق بالمدينة يعرض وظائف على الأرامل ولمطلقات فقط

أريبيان بزنس
السبت، 15 إبريل 2017
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فندق بالمدينة يعرض وظائف على الأرامل ولمطلقات فقط

أثار إعلان توظيف لأحد الفنادق في المدينة المنورة بالسعودية الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي بعدما اشترط الإعلان أن تكون المتقدمة للوظيفة الشاغرة مطلقة أو أرملة علاوة على إجادتها التحدث باللغة الإنجليزية.

 

ووفقاً لصحيفة "عين اليوم" السعودية، نشر حساب متخصص في إعلان الوظائف لمنطقة المدينة المنورة عبر تطبيق "إنستجرام" إعلان الفندق الذي قوبل باستغراب وتساؤل عن اشتراط أن تكون الوظيفة المعلنة للمطلقات والأرامل.

 

وبررت إدارة الفندق إعلانها، لاحقاً، بأن المنشاة تحصل على دعم أكبر في حال توظيف المطلقات والأرامل، أكثر من الدعم الذي تتلقاه في توظيف غير المتزوجات.

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