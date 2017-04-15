مكتب استقدام يعلن عن جائزة "خادمة إثيوبية" بمسابقة رمضانية

أثار مكتب لاستقدام العمالة في دولة خليجية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حينما أورد إعلاناً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن مسابقة رمضانية جائزتها "خادمة إثيوبية".
ونشر أحد مكاتب الاستقدام في مملكة البحرين إعلاناً للترويج عن مسابقة بمناسبة قدوم شهر رمضان، اشترطت أن يكون لدى المتسابق تصريح عمل خادمة منزل؛ لأن الجائزة تسمح بالحصول على خادمة من الجنسية الإثيوبية.
وذكرت هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين، نقلا عن موقع صحيفة "عين اليوم" ، أنها تابعت الإعلان المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكُّد من أن الحساب يتبع فعلياً للمكتب المعني، من أجل توجيه الإدارات المعنية في الهيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية الرادعة، واستدعاء صاحب مكتب التوظيف المعني والتحقيق معه بـ “شبهة الاتجار بالأشخاص”، واتخاذ الإجراءات القانونية والفعلية في حالة ثبوت تهمة الاتجار عليه.
كما علّقت الهيئة عمل المكتب لحين انتهاء التحقيقات، بعد ارتكابه مخالفات مصنَّفة ضمن شبهة الاتجار بالأشخاص.
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