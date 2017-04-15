Arabian business
ثقافة ومجتمع

مكتب استقدام يعلن عن جائزة "خادمة إثيوبية" بمسابقة رمضانية

أريبيان بزنس
السبت، 15 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مكتب استقدام يعلن عن جائزة "خادمة إثيوبية" بمسابقة رمضانية

أثار مكتب لاستقدام العمالة في دولة خليجية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حينما أورد إعلاناً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن مسابقة رمضانية جائزتها "خادمة إثيوبية".

 

ونشر أحد مكاتب الاستقدام في مملكة البحرين إعلاناً للترويج عن مسابقة بمناسبة قدوم شهر رمضان، اشترطت أن يكون لدى المتسابق تصريح عمل خادمة منزل؛ لأن الجائزة تسمح بالحصول على خادمة من الجنسية الإثيوبية.

 

 

وذكرت هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين، نقلا عن موقع صحيفة "عين اليوم" ، أنها تابعت الإعلان المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكُّد من أن الحساب يتبع فعلياً للمكتب المعني، من أجل توجيه الإدارات المعنية في الهيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية الرادعة، واستدعاء صاحب مكتب التوظيف المعني والتحقيق معه بـ “شبهة الاتجار بالأشخاص”، واتخاذ الإجراءات القانونية والفعلية في حالة ثبوت تهمة الاتجار عليه.

 

 

كما علّقت الهيئة عمل المكتب لحين انتهاء التحقيقات، بعد ارتكابه مخالفات مصنَّفة ضمن شبهة الاتجار بالأشخاص.

المزيد من أخبار البحرين

المزيد عن هذا الخبر

فيديو: خادمة تلقي بنفسها من بناية وكفيلتها الكويتية تكتفي بالتصوير

مذيعة أردنية في MBC تطالب جمهورها في اختيار خادمة بناءً على شكلها

ببغاء يفضح "خيانة" رجل كويتي لزوجته مع الخادمة

صورة على الفيسبوك تتسبب بإدانة خادمة سرقت مجوهرات مخدوميها بدبي

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

السعودية: استثمار 2 مليار دولار في تطوير المشاريع الثقافية

فندق بالمدينة يعرض وظائف على الأرامل والمطلقات فقط

شرطة دبي تستخدم طائرة بدون طيار لنقل رسائلها

السجن شهرين لشاعر القصيدة المسيئة لرجال الأمن السعودي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

وزارة التعليم السعودية: إلزام الموظفين بالتوقيع خطياً لا يلغي البصمة

في جلسة مغلقة.. الشورى السعودي يوافق على الضريبة الانتقائية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »