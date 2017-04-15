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ثقافة ومجتمع

شرطة دبي تستخدم طائرة بدون طيار لنقل رسائلها

أريبيان بزنس
السبت، 15 إبريل 2017
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شرطة دبي تستخدم طائرة بدون طيار لنقل رسائلها

تدرس القيادة العامة لشرطة دبي استخدام الطائرة بدون طيار لنقل الرسائل في محيط القيادة العامة، وفق ما صرح به اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

 

 

ووفق الصفحة الرسمية لشرطة دبي، أوضح اللواء السلال أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، تولي اهتماماً كبيراً للابتكار وتسخير التكنولوجيا في خدمة العمل الشرطي، ما جعلها المؤسسة الأمنية التي تتطلع دائماً إلى كل ما هو تقني وحديث.

 

 

وأكد اللواء السلال أن شرطة دبي تعمل على تعزيز قدراتها لتبني وتطبيق الأفكار والممارسات والحلول المبتكرة لتقديم خدمات متميزة وذات مستوى عالٍ من الجودة، موضحاً أن شرطة دبي تدرس إمكانية استخدام طائرة بدون طيار لتوصيل الرسائل في محيط القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاقاً من حرصها على مواكبة المستجدات العالمية، وتحقيق تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الوصول إلى المرتبة الاولى عالمياً عام 2021.

 

 

ولفت إلى أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية هي مسؤولة عن مؤشر الرد على الرسائل في غضون خمسة أيام عمل، ولتسريع عملية إيصال تلك الرسائل خصوصا الهامة منها أو الطرود تعكف حالياً على استخدام تلك الطائرة حتى تتمكن الإدارات من سرعة الرد عليها.

 

 

وقال اللواء السلال إنه بعد نجاح استخدام الطائرة بدون طيار في تصوير الفعاليات والاحداث المختلفة التي نظمها القيادة العامة لشرطة دبي، ارتأت القيادة تجربة الطائرة بدون طيار لمعرفة مدى نجاحها في ذلك العمل

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