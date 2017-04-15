السجن شهرين لشاعر القصيدة المسيئة لرجال الأمن السعودي

قضت محكمة سعودية بالسجن شهرين ابتدائياً بحق شاعر سعودي مشهور بسبب قصيدة روج لها واعتبرت مسيئة لرجال الأمن في المملكة.

وأكدت صحيفة "المدينة" السعودية، أمس الجمعة، أن المحكمةُ الجزائية المتخصصةُ بالرياض أصدرت حكماً ابتدائياً بحق الشاعر –دون ذكر اسمه- بالسجن لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ إيقافه، بعد أن ثبت قيامه بإنتاج وتخزين، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال كتابته قصيدة عامية تسيء لبعض رجال الأمن، وسجلها بصوته، ونشرها عبر حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي، ونقضه ما سبق أن تعهد به، من عدم كتابة القصائد التي فيها مساس بالنظام العام ونشرها.

وتراقب السلطات السعودية مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى بشعبية كبيرة في المملكة.